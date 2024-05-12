جهاز iPad Pro الجديد.. إليك المواصفات والسعر 

لطالما كان جهاز (iPad Pro) هو منصة اختبار لشركة آبل لتجربة بعض أحدث تقنياتها وأكثر المزايا إثارة للاهتمام، وذلك ما فعلته الشركة هذا العام، إذ كشفت في حدث (Let Loose) يوم الثلاثاء عن الجيل الجديد من جهاز (iPad Pro) الذي يعمل بشريحة M4 الجديدة الفائقة السرعة، التي تضم محركًا عصبيًا مُحسّنًا بنحو كبير لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، كما يضم الجهاز شاشة تقول عنها آبل إنها الشاشة الأكثر تطورًا في العالم، وذلك بفضل تقنية (OLED) الثنائية الطبقة الفائقة التطور الجديدة.

ولكن ما المواصفات الكاملة للجهاز وما سعره، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن جهاز iPad Pro الجديد:

1- تصميم (iPad Pro)؛ الجهاز الأنحف على الإطلاق:

يأتي جهاز (iPad Pro) الجديد بمقاسين مختلفين، وهما: الإصدار الأول يتوفّر بشاشة يبلغ مقاسها 11 بوصة ويزن 444 جرامًا، والإصدار الثاني يتوفّر بشاشة يبلغ مقاسها 13 بوصة، ويزن 579 جرامًا.

ويمتاز جهاز iPad Pro الجديد بتصميمه النحيف المذهل، إذ وصفته آبل بأنه أنحف منتج قدمته طوال تاريخها، حيث يبلغ سمك الإصدار ذي الشاشة البالغ مقاسها 11 بوصة 5.3 مم، في حين يأتي الإصدار ذو الشاشة البالغ مقاسها 13 بوصة بتصميم أكثر نحافة إذ يبلغ سُمكه 5.1 مم فقط، ويتمتع كلاهما بقوة التصميم نفسها المعتادة سابقًا.

ويتوفر جهاز iPad Pro الجديد بلونين هما: الفضي والأسود الفلكي، وكلاهما مزودان بهيكل من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة قدرها 100%.

2- ثورة في شاشة جهاز (iPad Pro) الجديد مع تقنية (Tandem OLED):

تُعدّ الشاشة أكثر إثارة للاهتمام من التصميم في جهاز (iPad Pro) الجديد، فبغض النظر عن الحجم الذي تختاره من الجهاز، ستحصل على شاشة (OLED) – أول مرة في تاريخ أجهزة آيباد – وهذا يوفر تباينًا أفضل وألوانًا سوداء عميقة لا مثيل لها مقارنة بشاشات LCD أو mini-LED الموجودة في الطرز السابقة، بالإضافة إلى توفير المزيد من التفاصيل في الظلال والإضاءة المنخفضة، مما يمنحك تجربة غامرة سواء كنت تشاهد فيلمًا أو تتنقل بين الصور أو تعمل على إبداعاتك.

ولكن لم تتوقف آبل عند هذا الحد، فقد تفوقت على معظم شاشات OLED من خلال ابتكار تقنية جديدة تُسمى (Tandem OLED)، وهي تقنية (OLED) الثنائية الطبقة التي تستخدم لوحتي OLED وتجمع بين الضوء الصادر منهما لتوفر سطوعًا فائقًا في الشاشة بالكامل.

ونتيجة لذلك؛ يدعم جهاز (iPad Pro) الجديد سطوعًا مذهلًا يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع في كامل الشاشة لمحتوى SDR وHDR، ويبلغ 1600 شمعة في المتر المربع كدرجة سطوع قصوى لمحتوى HDR، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في أي بيئة، حتى في الأماكن الخارجية ذات الإضاءة الساطعة.

كما تتيح تقنية (OLED) الثنائية الطبقة التحكم في درجة اللون والإضاءة لكل بكسل بدقة تصل إلى أقل من (ميلّي/ الثانية)، فيرتقي بدقة XDR إلى مستويات غير مسبوقة. وتظهر التأثيرات المضيئة في الصور ومقاطع الفيديو أكثر سطوعًا، كما تظهر المزيد من التفاصيل في الظلال والإضاءة المنخفضة أكثر من أي وقت مضى في جهاز آيباد، كل ذلك مع توفير المزيد من الاستجابة للمحتوى أثناء الحركة.

تُطلق آبل على الشاشة الكاملة في جهاز (iPad Pro) الجديد اسم (Ultra Retina XDR)، وتمتاز بدقة عرض مذهلة تختلف باختلاف مقاس الإصدار:

الإصدار الأول الذي يبلغ مقاس شاشته 11 بوصة: تمتاز شاشته بدقة تبلغ 2420 × 1668 بكسلًا، وبكثافة قدرها 264 بكسلًا في البوصة.

الإصدار الثاني الذي يبلغ مقاس شاشته 13 بوصة: تمتاز شاشته بدقة تبلغ 2752 × 2064 بكسلًا، وبكثافة قدرها 264 بكسلًا في البوصة.

وتدعم هذه الشاشات معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا لضمان تجربة استخدام سلسة وسريعة الاستجابة، مع إمكانية خفضه إلى 10 هرتز لتوفير طاقة البطارية عند الحاجة.

3- iPad Pro.. أول جهاز يعمل بشريحة M4 الفائقة:

قدمت آبل شريحة (M) الأصلية أول مرة في عام 2020، وبدلًا من تقديم الجيل الثالث منها (M3) قدمت الجيل الرابع منها وهي شريحة (M4) في جهاز (iPad Pro) الجديد قبل تقديمها في أجهزة ماك الجديدة.

صنعت آبل شريحة M4 بتقنية 3 نانومتر من الجيل الثاني، مما أتاح لها ضم المزيد من المزايا القوية في مساحة أصغر، وبفضل ذلك تمكنت آبل من تصميم جهاز (iPad Pro) الجديد بنحافة لم يسبق مثلها دون التضحية بالأداء.

لذلك تمثل هذه الشريحة قفزة هائلة عن سابقتها M2، حيث تقدم:

أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بمعدل يبلغ 1.5 مرة مقارنة بأداء شريحة M2.

معالجة الرسومات أسرع حتى 4 مرات مقارنة بأداء شريحة M2، لذلك أصبح عرض النماذج الثلاثية الأبعاد أسرع أربع مرات من قبل، ويمكن للتطبيقات مثل: Procreate إنشاء تأثيرات بصرية دون الحاجة إلى التحديق في شريط التقدم لمدة طويلة، باختصار ستلاحظ سرعة استثنائية في أداء جميع تطبيقاتك، ابتداءً من تحرير الفيديو إلى تصفح الإنترنت.

قفزة هائلة في تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بفضل المحرك العصبي الفائق السرعة القادر على تنفيذ ما يصل إلى 38 تريليون عملية في الثانية، أي أكثر من 2.5 ضعف ما تقدمه شريحة M2، وأسرع حتى 60 مرة مقارنة بأول محرك عصبي من آبل في شريحة A11 Bionic.

4- الكاميرا:

يضم جهاز (iPad Pro) الجديد كاميرا خلفية أحادية واسعة الزاوية تبلغ دقتها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ F/1.8، وتدعم التقريب الرقمي حتى 5x، وتتيح لك التقاط صور عالية الوضوح ومقاطع فيديو بدقة تبلغ 4K غنية بالتفاصيل، مع دعم التصوير بالحركة البطيئة بمعدل قدره 240 إطارًا في الثانية.

وقد غيرت آبل تصميم جهاز (iPad Pro) الجديد من حيث موضع الكاميرا الأمامية، التي تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، لتكون مدمجة في الحافة الأفقية للجهاز، وتمتاز الكاميرا بنمط (في الوسط)، الذي يستخدم تقنية التعلم الآلي لجعل الجميع في مجال الرؤية خلال مكالمات الفيديو.

كما يوفر نظام الكاميرا المحدث في جهاز iPad Pro الجديد تجربة صوت ثرية بفضل أربعة ميكروفونات بجودة الاستديوهات، مما يتيح لك تصوير مقاطع الفيديو وتحريرها ومشاركتها بسهولة.

علاوة على ذلك؛ زودت آبل الكاميرا بمزية الفلاش المتكيف المدعومة بتكنولوجيا انسجام اللون التي تجعل المسح الضوئي للمستندات أفضل. لذلك يستطيع الجهاز الآن تعرف المستندات في تطبيق الكاميرا تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفي حال وجود ظل، فإنه يلتقط عدة صور على الفور باستخدام الفلاش المتكيف الجديد، ويجمع الصور الممسوحة ضوئيًا للحصول على مسح ضوئي أفضل بنحو كبير.

التوفّر والسعر:

يتوفّر جهاز (iPad Pro) الجديد بأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، أو 2 تيرابايت.

ويبدأ سعر جهاز (iPad Pro) ذي الشاشة التي يبلغ مقاسها 11 بوصة من 4199 درهمًا إماراتيًا، في حين يبدأ سعر الجهاز ذي الشاشة التي يبلغ مقاسها 13 بوصة من 5499 درهمًا إماراتيًا. ويمكنك حجز الجهاز الآن، وسيتوفر في المتاجر بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو 2024.

مواصفات طرازي (iPad Pro) الجديدين:

جهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة جهاز iPad Pro مقاس 13 بوصة المعالج شريحة M4 المُصممة بالجيل الثاني من تقنية 3 نانومتر. تضم أسرع محرك عصبي من آبل على الإطلاق، قادر على تنفيذ ما يصل إلى 38 تريليون عملية في الثانية. شريحة M4 المُصممة بالجيل الثاني من تقنية 3 نانومتر. تضم أسرع محرك عصبي من آبل على الإطلاق، قادر على تنفيذ ما يصل إلى 38 تريليون عملية في الثانية. الشاشة من نوع ( Ultra Retina XDR) مدعومة بتقنية (Tandem OLED)، بمقاس قدره 11 بوصة، وتبلغ دقتها 2420 × 1668 بكسلًا، وبكثافة قدرها 264 بكسلًا في البوصة. من نوع ( Ultra Retina XDR) مدعومة بتقنية (Tandem OLED)، بمقاس قدره 13 بوصة، وتبلغ دقتها 2752 × 2064 بكسلًا، وبكثافة قدرها 264 بكسلًا في البوصة. معدل التحديث تدعم الشاشة تقنية ProMotion مع معدل تحديث تكيفي من 10 هرتز إلى 120 هرتزًا. تدعم الشاشة تقنية ProMotion مع معدل تحديث تكيفي من 10 هرتز إلى 120 هرتزًا. مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت أو 2 تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت أو 2 تيرابايت. الكاميرا الخلفية كاميرا أحادية واسعة الزاوية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/1.8. تدعم التقريب الرقمي حتى 5x. و تدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K. كاميرا أحادية واسعة الزاوية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/1.8. تدعم التقريب الرقمي حتى 5x. وتدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.4. كاميرا أحادية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.4. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E وتقنية بلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E وتقنية بلوتوث 5.3. الألوان الفضي والأسود الفلكي. الفضي والأسود الفلكي. الوزن 444 جرامًا. 579 جرامًا. الأبعاد 249.7 × 177.5 × 5.3 مم 281.6 × 215.5 × 5.1 مم السعر يبدأ من 4199 درهمًا إماراتيًا. يبدأ من 5499 درهمًا إماراتيًا. الحجز متاح حاليًا. متاح حاليًا. تاريخ الطرح 15 من مايو 2024. 15 من مايو 2024.