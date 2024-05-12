السعودية تطلق مبادرة رائدة لتعزيز التطوير والابتكار في الأمن السيبراني 

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية إطلاق (البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني)، وهو برنامج متخصص يفتح آفاقًا واسعة للفرص البحثية والابتكارية الواعدة في مجالات الأمن السيبراني عبر شراكات مستدامة محليًا ودوليًا، مما يسهم في تحفيز الصناعة المحلية في قطاع الأمن السيبراني على المستوى الوطني للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يُمكّن النمو والازدهار.

أهداف البرنامج:

يهدف البرنامج إلى تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع نمو واستقطاب الأبحاث السيبرانية الواعدة، وتطوير الحلول المبتكرة لتحديات الأمن السيبراني الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية المستدامة في المجال.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يتضمن في مرحلته الأولى عددًا من المبادرات النوعية، أبرزها: مِنَح رواد البحث والابتكار السيبراني، ومِنَح الأبحاث الابتكارية في صناعة الأمن السيبراني، وجسور الابتكار السيبرانية.

مجالات البرنامج ذات الأولوية الوطنية:

يستهدف البرنامج الجامعات والجهات البحثية المحلية والدولية، والباحثين والأكاديميين والخبراء في الأمن السيبراني، وطلاب وطالبات الدراسات العليا والمرحلة الجامعية المتخصصين في المجال. ويركز في ثمانية مجالات ذات أولوية وطنية تشمل:

الجيل القادم للدفاع السيبراني.

تعزيز الصمود السيبراني.

أمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء.

الأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي.

التشفير والأمن الكمي.

الأمن السيبراني السلوكي.

مستقبل التهديدات والهجمات السيبرانية.

سياسات وتنظيمات الأمن السيبراني.

وبينت الهيئة أن البرنامج يُنفذ بالتعاون مع ذراعها التقنية، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، ويأتي في إطار أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية رأس المال البشري في قطاع الأمن السيبراني ورفع نسبة مساهمة المحتوى المحلي فيه، كما جاء امتدادًا لجهودها التي شملت إجراء دراسات متخصصة وتنفيذ زيارات ميدانية للجهات الأكاديمية في مختلف مناطق المملكة.

📹| «البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني»:

دراسات متخصصة، وزيارات ميدانية شملت مجموعة من الجهات الأكاديمية، مهدّت الطريق لتأسيس قاعدة متينة لدعم الباحثين والمبتكرين في مجالات الأمن السيبراني. pic.twitter.com/F9PVhjryYs — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) May 9, 2024

وتُعدّ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.