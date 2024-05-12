أبرز الفروق بين جهازي iPad Pro 2022 و iPad Pro 2024

كشفت شركة آبل النقاب عن الإصدارات الجديدة من أجهزتها اللوحية iPad وهي: جهاز iPad Pro 2024، و iPad Air 2024 بالإضافة إلى الإصدار الجديد من القلم الإلكتروني (Apple Pencil Pro)، ولوحة المفاتيح Magic Keyboard وجميع هذه الإصدارات تأتي مع مجموعة واسعة من المزايا والتحسينات الجديدة.

يأتي جهاز iPad Pro الجديد بمقاسين، هما: 11 بوصة و 13 بوصة، ويضم شاشة جديدة من نوع (Ultra Retina Tandem OLED) تستخدمها آبل أول مرة في أجهزتها اللوحية، بالإضافة إلى معالج M4 الجديد والقوي وهو أحدث معالج تطلقه شركة آبل حتى الآن، وتتضمن الإصدارات الجديدة من iPad Pro المصممة للمبدعين مجموعة من المزايا الجديدة لتسهيل التصميم وتحرير الصور ومقاطع الفيديو، وتدعم قلم Apple Pencil Pro الجديد، وتأتي في هيكل رقيق وخفيف الوزن.

تُعدّ هذه ترقيات كبيرة إلى حد ما مقارنةً بإصدارات 2022، ومن المُتوقع أن تلفت انتباه أي شخص يعمل في مجال تصوير مقاطع الفيديو وتحريرها أو التصميم وغير ذلك من مجالات العمل الإبداعي ويرغب في استخدام جهاز آيباد لإنجاز مهام العمل، وأما الإصدار السابق iPad Pro 2022 فهو مناسب أيضًا للعمل الإبداعي لكنه أقل كفاءة مقارنةً بالإصدار الجديد.

فإذا كنت ترغب في شراء جهاز آيباد برو وتفكر في جهازي iPad Pro 2022 و iPad Pro 2024، أو تستخدم جهاز iPad Pro 2022 وترغب في الترقية إلى الإصدار الجديد لكنك لم تتخذ القرار النهائي بَعد، يمكن للمقارنة التالية مساعدتك في الاختيار:

المواصفات الأساسية لجهازي iPad Pro 2022 و iPad Pro 2024:

iPad Pro 2024 iPad Pro 2022 المعالج معالج آبل M4. معالج آبل M2. الشاشة من نوع (Ultra Retina Tandem OLED) بقياس قدره 11 بوصة أو 13 بوصة. من نوع (Liquid Retina LCD) بقياس قدره 11 بوصة أو 13 بوصة. سطوع الشاشة يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع. يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع. خيارات ذاكرة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت،

أو واحد أو 2 تيرابايت. 128 أو 256 أو 512 جيجابايت،

أو واحد أو 2 تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 16 جيجابايت. 8 أو 16 جيجابايت. دعم قلم آبل الإلكتروني يدعم قلم Apple Pencil Pro الجديد. يدعم الجيل الثاني من قلم آبل الإلكتروني. الكاميرا الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات وتأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الوزن الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة: 444 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة: 579 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة: 466 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة: 682 جرامًا. السعر يبدأ من 999 دولارًا . يبدأ من 749 دولارًا.

يُعدّ جهاز iPad Pro (2024) الجديد مناسبًا لك في الحالات التالية:

1- إذا كنت تعمل في مجال إنشاء المحتوى:

تقول شركة آبل إن أجهزة iPad Pro الجديدة مصممة لتحقيق أحلام المبدعين، ويهدف الجمع بين شاشة Tandem OLED ومعالج M4 إلى إنتاج جهاز مميز وقوي قادر على معالجة كل مرحلة من مراحل العمل الإبداعي بسلاسة.

ومن المؤكد أن أي شخص يعمل في مجال إنشاء المحتوى سيُحب تصوير مقاطع الفيديو باستخدام الكاميرا الأمامية الفائقة الاتساع التي تأتي بدقة 12 ميجابكسل، والاستفادة من مزية Live Multicam الجديدة التي تسمح باستخدام أربع كاميرات في وقت واحد، والتحرير في تطبيق Final Cut Pro المُحدّث، والعمل على شاشات خارجية متعددة في وقت واحد.

فإذا كنت تستخدم حاليًا جهاز iPad Pro قديمًا لأي عمل إبداعي ستساعد الترقية إلى جهاز iPad Pro 2024 في تحسين إنتاجيتك بنحو كبير.

2- إذا كنت تفضل استخدام قلم Apple Pencil:

إذا كنت تفضل استخدام قلم Apple Pencil مع جهاز آيباد فمن المؤكد أن Apple Pencil Pro الجديد والمُحسّن سيعجبك؛ لأنه يأتي مع مجموعة من المزايا الجديدة، ويساعد في تعزيز تجربة استخدام جهاز iPad Pro 2024.

يدعم هذا القلم الجديد إيماءة الضغط لإظهار لوحة أدوات جديدة؛ مما يسمح لك بتبديل الأدوات والخطوط والألوان بسهولة، وتتيح لك مجموعة من الاختصارات القابلة للتخصيص استخدام القلم بطرق متنوعة، ومن أبرز المزايا الجديدة الأخرى التي حصل عليها هذا القلم، دعم تطبيق Apple Find My؛ مما يسمح لك بتحديد موقعه بسرعة في حال ضياعه.

ولتتعرف المزيد عن المزايا الجديدة في قلم آبل Pencil Pro، يمكنك الاطلاع على مقال: “ما المزايا الجديدة في قلم آبل Pencil Pro؟“.

3- إذا كنت ترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي في عملك:

يتمتع معالج M4 بقدرة معالجة كبيرة يتفوق بها على جميع المعالجات الأخرى من آبل، وتروج الشركة لأجهزة iPad Pro اللوحية التي تعمل بمعالج M4 باعتبارها أجهزة المستقبل فيما يتعلق بدعم مزايا الذكاء الاصطناعي.

وقد عرضت شركة آبل العديد من المزايا الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المتوفرة في أجهزتها اللوحية في حدث Let Loose، مثل: عزل العناصر من الصور ومقاطع الفيديو بنقرة واحدة. وبالنسبة للمبدعين الذين يدمجون مزايا الذكاء الاصطناعي في عملهم، أو يخططون للقيام بذلك، فإن معالج M4 سيكون هو الخيار الأمثل لهم.

يُعدّ جهاز iPad Pro (2022) مناسبًا لك في الحالات التالية:

1- إذا كنت ستعتمد على السعر للاختيار:

مع أن أجهزة iPad Pro 2024 أقل تكلفة مما كان متوقعًا، فإنها ليست رخيصة؛ إذ يُباع جهاز iPad Pro 2024 الذي يأتي بمقاس قدره 11 بسعر يبدأ من 999 دولارًا، ويُباع الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة بسعر يبدأ من 1299 دولارًا.

وأما جهاز iPad Pro 2022 الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة فيُباع بسعر يبدأ من 749 دولارًا، ويُباع الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة بسعر يبدأ من 1049 دولارًا.

2- إذا لم تكن بحاجة إلى أعلى مستوى من قوة المعالجة:

يُعدّ معالج آبل M4 من أقوى المعالجات المتوفرة حاليًا في السوق، وإذا كنت تستخدم جهاز آيباد لمشاهدة المحتوى المرئي وتصفح الويب والدراسة فلن تحتاج إلى قوة المعالجة التي يوفرها هذا المعالج، لذلك من المهم أن تفكر في الغرض الأساسي الذي ستستخدم الجهاز اللوحي من أجله قبل الشراء.

فإذا كنت ترغب في شراء جهاز آيباد جديد لأداء مهام العمل أو الدراسة السهلة والمتوسطة، ومشاهدة المحتوى المرئي واللعب بألعاب الفيديو فلن تحتاج إلى الطراز الجديد من جهاز آيباد برو وسيكون جهاز iPad Pro 2022 هو المناسب لك، ويمكنك أيضًا التفكير في طراز iPad Air 2024 الجديد.