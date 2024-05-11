OpenAI تعتزم إقامة حدث صحفي وتنفي إطلاق محرك بحث

أعلنت منصة OpenAI إقامة حدث صحفي رسمي في الثالث عشر من مايو المقبل من أجل إعلان مستجدات خاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4 وروبوت ChatGPT المعتمد عليه، وفقًا لما ذكرته الشركة في منشور لها في منصة إكس، تويتر سابقًا.

وتعليقًا على الإعلان، نفى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، في منشور آخر أن يكون الحدث القادم مرتبطًا بإعلان منتجات جديدة مثل نموذج GPT-5 أو إطلاق محرك بحث.

ويأتي نفي ألتمان بعد زيادة وتيرة التقارير الجديدة بشأن محرك البحث المزعوم، خاصة وأن حدث OpenAI يسبق مؤتمر المطورين السنوي لجوجل Google I/O 2024 فقط بأربع وعشرين ساعة.

وكانت تقارير صحفية أخيرة قد أكدت خلال الآونة الأخيرة، أن الشركة تخطط لإطلاق محرك بحث جديد مستند إلى الذكاء الاصطناعي لمنافسة جوجل، على نحو مشابه لوظائف الذكاء الاصطناعي في محرك بحث بينج الخاص بمايكروسوفت.

وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت سابقًا في تقرير لها بأن المنتج سيكون لديه القدرة على البحث في الويب، وتوفير المصادر في نتائجه، وستُوظف الصور مثل المخططات أو الرسوم التوضيحية الأخرى ذات الصلة للرد على الاستفسارات، وفقًا للتقرير.

وأضاف ألتمان: “لقد عملنا على بعض الأمور الجديدة التي نظن أن الناس سيحبونها، وتبدو لي كالسحر”.

وكانت تقارير أخرى قد أكدت أن OpenAI سوف تطلق نموذج GPT-5 خلال وقتٍ ما في عام 2024 الجاري، وهو النموذج المنتظر من الشركة بعد الشعبية الواسعة التي حققها نموذج GPT-4 الحالي.