OpenAI تطور مساعدًا صوتيًا بالذكاء الاصطناعي

لن تعرض OpenAI محرك بحث جديدًا يستند إلى نموذج لغوي كبير أو GPT-5 يوم الاثنين، وتركز الشركة بدلًا من ذلك على الوكلاء والإدخال الصوتي ومجموعة من مزايا نوعية الحياة لروبوت الدردشة ChatGPT.

وتطور شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة مساعدًا صوتيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى تجاوز جهود جوجل وآبل في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي.

ومن المتوقع أن يقدم المساعد تعرف الكلام والصور بطريقة فضلى مع تحسين المنطق مقارنةً بالمنتجات الحالية، وفقًا لتقرير من صحيفة The Information.

ويختلف هذا المساعد الجديد عن ميزة الصوت الحالية في إدماج كل هذه المزايا في نموذج واحد يقال إنه يتفوق على GPT-4 Turbo في مناطق معينة.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون هذا النموذج المصغر الجديد منخفض التكلفة مقارنةً بنموذج GPT-4 Turbo.

وتخطط OpenAI أيضًا لتقديم حسومات تصل إلى 50 في المئة لمستخدمي واجهة برمجة التطبيقات الذين يدفعون سابقًا مقابل الرموز المميزة.

وقد تساعد مزايا الصوت الجديدة وكلاء خدمة العملاء من خلال فهم نبرة صوت المتصل بطريقة فضلى أو اكتشاف السخرية في الاستعلامات.

ومن المفترض إدماج هذه المزايا لاحقًا في الإصدار المجاني من ChatGPT. ولا يحتوي التقرير الجديد أي معلومات بخصوص الجدول الزمني للطرح.

ويعد المساعدون بمنزلة تقنية تحويلية مثل الهواتف الذكية، وذلك وفقًا لتصريحات سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI.

وأكد ألتمان أن أنظمة المساعدة الشخصية يجب أن تكون المرحلة القادمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وكانت الشركة تعمل باستمرار لتحقيق هذا الهدف لعدة أشهر.

ويمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي أن يعملوا بصفتهم مدرسين للطلاب أو يقدموا معلومات مرئية لضعاف البصر.

وتتمثل رؤية ألتمان الطويلة المدى في الحصول على روبوتات صوتية شخصية مماثلة لتلك الموجودة في فيلم الخيال العلمي Her، وفقًا لتقرير The Information.

ووفقًا لمصادر The Information، قد تنتهي OpenAI من مشروع GPT-5 مع إتاحته للجمهور بحلول نهاية العام، ويجب أن يعمل النموذج الجديد أيضًا على توسيع قدرات الوكلاء.

وعرض المطور تيبور بلاهو عددًا من المزايا الجديدة المحتملة لروبوت الدردشة ChatGPT في نهاية شهر أبريل التي استخرجها من بيئة اختبار متاحة للجمهور.

وتتضمن هذه المزايا واجهة مستخدم معادًا تصميمها، ووضع صوت محسنًا، ومزايا جديدة لوكلاء GPTs، ومحرر نص محسنًا مع مساعد المطالبات، و GPT محسنًا للكتابة، وروابط سياقية لخدمات Google Drive و Microsoft 365 و Notion، وإمكانيات البحث المحسنة، وأداة تحليل البيانات المحسنة، وخيارات فضلى لنشر الدردشة.