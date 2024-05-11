BYD تطلق Sea Lion 07 بسعر يبدأ من 26250 دولارًا

أطلقت BYD رسميًا سيارة Sea Lion 07 التي طال انتظارها، وهي سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم.

وتعتمد السيارة على e-Platform 3.0 Evo، وتعد Sea Lion 07 بمنزلة الإضافة الحديثة إلى سلسلة Ocean.

وتأتي السيارة بأربعة أنواع، وتبدأ الأسعار من 26250 دولارًا لإصدار Standard، و 27700 دولار لإصدار Long Range، و 30400 دولار لإصدار Smart، و 33200 دولار لإصدار 4WD Smart.

وتستمد Sea Lion 07 الإلهام من السيارة النموذجية Ocean-X التي تواصل لغة تصميم Seal.

ويبدو المظهر الخارجي سلسًا، والمصابيح الأمامية تشبه تلك الموجودة عبر Seal. وتتميز السيارة الجديدة أيضًا بمقابض أبواب قابلة للسحب.

كما أن تصميمها الخلفي مشابه أيضًا لتصميم Seal. وتحتوي ضوءًا خلفيًا مستمرًا، وجناحًا على شكل ذيل البطة، وجناحًا على السقف.

وبدلًا من عرض عبارة Build Your Dreams في الخلف، يمكن رؤية شعار BYD البسيط.

ويشبه الشكل الخارجي سيارة Seal، مع أن BYD أدمجت العديد من الابتكارات في Sea Lion 07.

وتعد منصة e-Platform 3.0 Evo بمنزلة ترقية مهمة مقارنةً بمنصة e-Platform 3.0، إذ إنها تحسن التكامل المعزز بين مجموعة نقل الحركة وقدرات الشحن.

وتعمل تقنية التكامل المحسنة CTB على تحسين السلامة عند الاصطدام الأمامي بمقدار 60 في المئة، ومقاومة تشوه مقصورة الركاب بمقدار 50 في المئة، واختراق مقصورة الركاب أثناء الاصطدامات بمقدار أقل من 5 ملم، وكلها تعمل على تحسين سلامة الركاب.

وأضافت BYD نظام الدفع الإلكتروني الذكي 12 في 1 مع سرعة قصوى قدرها 225 كم في الساعة.

ويجمع نظام المحرك الكهربائي المبتكر من BYD بين المكونات المهمة في وحدة واحدة، مما يعمل على تحسين الكفاءة والموثوقية.

وتشتمل إصدارات الدفع الثنائي على محركات كهربائية بقوة قدرها 230 كيلوواط و 170 كيلوواط.

وفي الوقت نفسه، يحتوي إصدار الدفع الرباعي محركين بقوة قدرها 160 كيلوواط و 230 كيلوواط.

ويقدم الإصدار ذو المحرك الواحد خيارين للمدى، هما 550 كم و 610 كم، في حين يبلغ مدى الإصدار الثنائي المحرك 550 كم.

ويبلغ الحد الأقصى لعزم الدوران 380 نيوتن متر، مع أوقات تسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة قدرها 7.3 ثوان و 6.7 ثوان. وتأتي البطارية بسعة قدرها 71.8 كيلوواط و 80.64 كيلوواط.

وتستطيع شحن البطارية إلى 80 في المئة خلال 25 دقيقة.

وبصفتها الأولى من نوعها في العالم، فإن BYD Sea Lion 07 يمكنها الاستفادة الكاملة من السعة القصوى الحالية للشحن السريع العام GB15 بقوة قدرها 180 كيلوواط.

وتعد Sea Lion 07 أول مركبة BYD تحتوي نظام مساعدة السائق المتقدم DiPilot 100 المتكامل مع 12 رادارًا بالموجات فوق الصوتية، ورادارات بموجات قدرها 5 ملم، و 11 كاميرا.

ويوفر النظام مساعدة متقدمة للسائق من المستوى الثاني، ويشمل ذلك المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، والمساعدة في مغادرة المسار، وتعرف إشارات المرور، والتحكم الذكي في السرعة.

وتحتوي BYD Sea Lion 07 عجلة قيادة ذات قاع مسطح بأربعة أذرع، ومحدد تروس كريستالي، وأزرارًا مادية لعناصر التحكم الأساسية، وشاشة واقع معزز عبر الزجاج الأمامي بقياس قدره 50 بوصة.

وتعمل الشاشة المركزية بقياس قدره 15.6 بوصة بنظام DiLink 100، وهي مدعومة بشريحة تدعم التحكم الصوتي.

ويمكن أن تصدر الأضواء المحيطة بالمقصورة ما يصل إلى 128 لونًا. وتأتي السيارة بنظام صوت Dynaudio مكون من 12 مكبر صوت.

وتشتمل المزايا الأخرى مصدر طاقة بقوة قدرها 220 فولتًا لجهاز الحاسوب المحمول ونظام كاريوكي ودخولًا دون مفتاح عبر تقنية NFC.

وتحتوي السيارة 11 وسادة هوائية آمنة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، والمساعدة في مراقبة السائق.

وبفضل أسعارها التنافسية ومزاياها المتقدمة الجديدة، تهدف Sea Lion 07 إلى تحدي Model Y من تسلا.