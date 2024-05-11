واتساب تختبر ميزة حماية صور الملف الشخصي في آيفون

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة في تطبيق هواتف آيفون تمنع التقاط لقطات الشاشة لصور الملف الشخصي للمستخدمين.

وكانت المنصة قد قدمت من قبل تلك الميزة في تطبيقها لنظام أندرويد، قبل تطويرها لهواتف آيفون.

وصممت واتساب تلك الميزة بهدف زيادة خصوصية المستخدمين، وتقليل الأخطار التي قد تنجم عن الاحتفاظ بالصور الشخصية للمستخدمين، ومشاركتها بنحو غير مصرح به دون موافقة أصحابها.

وقد رُصدت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق لهواتف آيفون، وقد كان قدومها منتظرًا؛ لأن واتساب تقدم تجربة استخدام موحدة في كافة الأجهزة.

وتمنع تلك الميزة التقاط لقطات شاشة للصور الشخصية للمستخدمين، وعند محاولة فعل ذلك، تظهر رسالة تفيد بحظر تلك الوظيفة.

وستمنح الميزة الجديدة مستخدمي التطبيق درجة عالية من الخصوصية والأمان، لكن لا يمكن ضمان حماية الصور الشخصية داخل التطبيق على نحو كامل، إذ تبقى هناك فرصة لالتقاط صور للملف الشخصي عن طريق كاميرا جهاز آخر.

وما زالت ميزة حظر لقطات الشاشة لصور الملف الشخصي قيد التطوير في تطبيق واتساب لهواتف آيفون عبر منصة TestFlight في متجر آب ستور، ومن المتوقع أن تكون الميزة متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التطبيق يمنع التقاط لقطات الشاشة عندما يشارك المستخدمون الصور بآلية العرض لمرة واحدة View Once.

وكانت منصة واتساب قد أطلقت تحديثًا أخيرًا للتطبيق يضم تغييرات جديدة في واجهة المستخدم لتطبيقها في هواتف آيفون وأندرويد لكافة المستخدمين، بهدف الحفاظ على مظهر التطبيق محدثًا مع تحسين تجربة المستخدم.