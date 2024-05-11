هواوي تعزز جهود بناء جهاز مصنوع بالكامل في الصين

استخدمت هواوي مكونًا رئيسيًا من مورد محلي في أحدث هواتفها الذكية الرائدة في خطوة أخرى نحو بناء جهاز مصنوع بالكامل في الصين.

وتستخدم سلسلة Pura 70 المدعومة بشريحة Kirin 9010 وحدة تخزين NAND من شركة Yangtze Memory Technologies، حسبما كشفت عملية تفكيك أجرتها شركة TechInsights.

وقالت TechInsights إن هذه التقنية تعد بمنزلة تحسن مقارنةً بشرائح شركة Yangtze Memory Technologies المستخدمة في الأجهزة الصادرة في عام 2023، مع أنها قد لا تكون متقدمة تمامًا مثل ذاكرة SK Hynix Inc التي استخدمتها هواوي في سلسلة Mate 60.

وهزت هواوي عالم الهواتف الذكية في أواخر شهر أغسطس عندما قدمت هاتف Mate 60 Pro المتميز بمعالج مصنوع في الصين من إنتاج شركة SMIC.

وكان من المفترض أن تمنع العقوبات الأمريكية المفروضة على هواوي و SMIC الثنائي من إنشاء شريحة جيل خامس 5G متقدمة مثل Kirin 9000s داخل أجهزة Mate تلك.

وقد عدت وسائل الإعلام الصينية والمعلقون عبر الإنترنت هذا الإنجاز إنجازًا وطنيًا.

وتحد تلك العقوبات التي فرضتها واشنطن من قدرة الموردين الدوليين، مثل SK Hynix، على التعامل مع هواوي، وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنها لم تتعامل مع الشركة الصينية منذ فرض القواعد.

واستخدمت شركة الاتصالات الصينية العملاقة المخزون الكبير من الرقاقات والمكونات التي تراكمت لديها تحسبًا للعقوبات في عام 2020.

ولم تخلُ سلسلة Pura 70 من التكنولوجيا الأجنبية الصنع، إذ وجدت TechInsights أن ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية بالداخل من صنع سامسونج، وهي جيل من الذاكرة شوهد أول مرة في هواتف +Galaxy S23 قبل عام، حسبما أظهر التفكيك.

وآتت عودة هواوي إلى الصدارة ثمارها مع ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية في الصين، مما سمح لها باستعادة بعض القطاعات المتميزة من السوق التي اضطرت الشركة إلى التخلي عنها عند عزلها عن صناعة الرقاقات المتقدمة.

وتقدر TechInsights أن هواوي قد تشحن نحو 10.4 ملايين وحدة من هواتف Pura هذا العام.

ويحظى ظهور هواوي من جديد في سوق الهواتف الذكية المتطورة بعد أربع سنوات من العقوبات الأمريكية بمتابعة واسعة النطاق من المنافسين والسياسيين الأمريكيين، إذ أصبحت رمزًا للمشكلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومحاولة الصين تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.