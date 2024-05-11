تُعدّ سلسلة هواتف Galaxy A5x من سامسونج المنافس الأبرز لسلسلة Pixel A من جوجل، وكلتا السلسلتين توفران هواتف أندرويد متوسطة السعر وتتمتعان بأداء قوي، ومن أحدث الهواتف في كلتا السلسلتين: هاتف Galaxy A55 وهاتف Pixel 8a.

يشترك كلا الهاتفين في بعض المواصفات، لكنهما مختلفان في معظم المواصفات الأساسية، وسيعتمد اختيار أحدهما على عدّة عوامل، أبرزها: السعر، وحجم الشاشة، والتصميم.

ولمساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Pixel 8a و Galaxy A55 5G:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتفا Pixel 8a و Galaxy A55 5G بتصاميم مشابهة لتصاميم الطرز السابقة، وكلاهما يتوفران بأربعة ألوان؛ إذ يتوفر هاتف جوجل Pixel 8a باللون الأبيض، والأسود، والأزرق، والأخضر، وأما هاتف سامسونج Galaxy A55 5G فيتوفر باللون الأرجواني، والأصفر، والأزرق الداكن، والأزرق.

يضم كلا الهاتفين شاشات تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، لكنها مختلفة في الحجم؛ إذ يضم هاتف جوجل Pixel 8a شاشة OLED بمقاس قدره 6.1 بوصات وهي أصغر من شاشة Galaxy A55 5G التي تأتي من نوع (Super AMOLED) وبمقاس قدره 6.6 بوصات، ومع ذلك تتفوق شاشة هاتف جوجل على شاشة هاتف سامسونج بالسطوع، فهي تمتاز بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وأما سطوع شاشة هاتف سامسونج فيبلغ 1000 شمعة في المتر المربع.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A55 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وأما هاتف جوجل Pixel 8a فيضم كاميرا خلفية ثُنائية العدسات، وكلاهما يحتويان على كاميرات أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات في كلا الهاتفين بالمواصفات التالية:

Pixel 8a Galaxy A55 العدسة الأساسية واسعة ب دقة قدرها 64 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9. واسعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8. العدسة الثانية فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. العدسة الثالثة — بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

كلا الهاتفين يمتازان بقدرات تصوير جيدة، ويمكنهما إنتاج صور واضحة وعالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة، لكن هاتف جوجل يتفوق على هاتف سامسونج قليلًا بجودة التصوير، كما يدعم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحرير الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة في طرز Pixel 8 الرائدة. وفيما يتعلق بتصوير الفيديو تدعم الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية في كلا الهاتفين تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء والبطارية:

يعمل هاتف Pixel 8a بمعالج (Tensor G3) من جوجل الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وأما هاتف Galaxy A55 5G فيعمل بمعالج سامسونج Exynos 1480 الثماني النوى والمصنع بقنية قدرها 4 نانومتر، ويتمتع كلاهما بأداء قوي يسمح لك بإنجاز جميع المهام اليومية السهلة والمتوسطة بسلاسة.

كلا الهاتفين يعملان بنظام أندرويد 14، وقد وعدت سامسونج بأربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل الرئيسية وخمس سنوات من التحديثات الأمنية لهاتف Galaxy A55، وأما هاتف جوجل Pixel 8a فسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل مدة قدرها سبع سنوات.

يتوفر هاتف سامسونج بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، ويتوفر هاتف جوجل بخيار واحد بسعة قدرها 8 جيجابايت، وكلاهما يتوفران بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ولكن هاتف سامسونج يدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية وهي مزية غير متوفرة في هاتف جوجل.

وفيما يتعلق بسعة البطارية، يحتوي هاتف Galaxy A55 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وأما هاتف جوجل Pixel 8a فيضم بطارية أصغر قليلًا وتبلغ سعتها 4492 ميلّي أمبير في الساعة.

السعر:

هاتف جوجل Pixel 8a مُتاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 499 دولارًا، وأما هاتف سامسونج Galaxy A55 5G فيُباع بسعر يبدأ من 421 دولارًا.

أيهما تختار؟

كلا الهاتفين متقاربان بالأداء بنحو كبير، لكن إذا كنت ستعتمد على السعر للاختيار فسيكون هاتف سامسونج Galaxy A55 هو المناسب لك، وإذا كنت مُهتمًا بأداء الكاميرا ومزايا التحرير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فسيكون هاتف جوجل Pixel 8a مناسبًا لك، وهو مناسب لك أيضًا إذا كنت مهتمًا بدعم تحديثات النظام مدة طويلة.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 8a و Galaxy A55 5G:

المواصفات Pixel 8a Galaxy A55 المعالج معالج ( Tensor G3) من جوجل الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. معالج (Exynos 1480) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 5 نانومتر. الشاشة من نوع ( OLED)، بقياس قدره 6.1 بوصات. من نوع (Super AMOLED) بقياس قدره 6.6 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. يدعم. الكاميرا الخلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية 4492 ميلّي أمبير في الساعة. 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأبيض، والأسود، والأزرق، والأخضر. الأرجواني، والأصفر، والأزرق الداكن، والأزرق. الوزن 188 جرامًا. 213 جرامًا. السعر يبدأ من 499 دولارًا . يبدأ من 421 دولارًا .