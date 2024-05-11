مايكروسوفت تضيف مزايا جديدة إلى PC Manager

حصل تطبيق مايكروسوفت المسمى PC Manager على تحديث كبير من خلال إضافة ميزة تنظيف الملفات المحسنة، وهي ميزة تتيح لك تحرير المساحة بسهولة.

ويتاح التطبيق للأشخاص في بعض المناطق، مثل آسيا والمملكة المتحدة، وهو من تطوير مجموعة صغيرة من مهندسي الشركة المقيمين في آسيا.

وتصف مايكروسوفت PC Manager بأنه تطبيق بسيط يحرر ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية.

كما أنه يجعل جهاز الحاسوب العامل بنظام ويندوز يعمل بطريقة سريعة عن طريق مسح الملفات المؤقتة أو ذاكرة التخزين المؤقتة لتحديثات ويندوز Windows Update.

وطور PC Manager أساسًا لسوق جنوب آسيا. ويفضل الأشخاص في بلدان مثل الصين التطبيقات التي يمكنها تعزيز أداء ويندوز بسرعة عن طريق إفراغ مساحة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي، مثل CCleaner.

ويريد مطورو مايكروسوفت أن يستخدم الأشخاص خارج آسيا التطبيق، ويحاولون زيادة فوائد PC Manager.

وطرحت مايكروسوفت إصدارًا جديدًا من PC Manager يجلب الوضع المظلم افتراضيًا عبر نظام التشغيل ويندوز 11 و 10.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك الميزة الجديدة لتنظيف الملفات المحسنة التي يمكنها بسهولة تنظيف الملفات، والمسح بحثًا عن الملفات الكبيرة في قسم من اختيار المستخدم، وحتى حذف الملفات المكررة.

ويحتوي التطبيق نافذة جديدة لكل فئة ويمكنه العثور بسرعة على الملفات التي تشغل مساحة.

وتوجد أيضًا تحسينات جديدة في واجهة المستخدم مع أداء أفضل وإعدادات مبسطة داخل PC Manager، إلى جانب تغيير آخر جدير بالملاحظة وهو دعم شريط أدوات سطح المكتب المحدث المتضمن الآن شريط بحث Bing.

ويمكنك كتابة أي شيء في شريط بحث Bing، الأمر الذي يؤدي إلى فتح متصفح مايكروسوفت إيدج مع الاستعلام.

وتستطيع بدء فحص التنظيف العميق مع اختيار:

الملفات المنزلة: يساعد هذا الخيار في إدارة الملفات المنزلة من خلال إيدج وكروم والتطبيقات الأخرى في مجلد التنزيلات.

الملفات الكبيرة: يستطيع التطبيق تحديد الملفات التي تشغل مساحة كبيرة على القرص، وهو أمر مفيد للعثور على الملفات المنسية أو غير المفيدة، ويمكنك أيضًا البحث في جميع أقسام التخزين.

الملفات المكررة: يفحص التطبيق ويندوز بحثًا عن نسخ متعددة من الملف المخزن نفسه في مواقع مختلفة، مما يساعد في تنظيف الملفات المحفوظة في مواقع مختلفة.