ثردز تظهر عدد مشاهدات المنشورات في المنصة

بدأت منصة التواصل الاجتماعي ثردز المملوكة لشركة ميتا إظهار عدد مشاهدات المنشورات، بالإضافة إلى عدد الإعجابات والتعليقات وإعادة النشر.

وقال آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام والمشرف على ثردز في ميتا: “من المهم أن يفهم الأشخاص كيفية أداء منشورات ثردز الخاصة بهم، لذلك نحن نطرح القدرة على النقر في أي مكان على المنشور لعرض إجمالي عدد مرات مشاهدته. لدينا المزيد من العمل للقيام به، لكنني أعتقد أن هذه خطوة أولى رائعة في منح منشئي المحتوى بعض البيانات التي كانوا يطلبونها”.

وتشير وثيقة الدعم المنشورة من المنصة إلى أن عداد المشاهدات يظهر أعلى المشورات في ثردز، ويعرض رقمًا واحدًا للمشاهدات التي يحصدها المنشور في ثردز، بالإضافة إلى إنستاجرام حيث تُعرض المنشورات أيضًا للمستخدمين في الخلاصات.

ويمكن للمستخدمين والمبدعين الحصول على قياسات بشأن كيفية أداء منشوراتهم، ومن المقرر أن تظهر أعداد المشاهدات لكافة المستخدمين على نحو عام، ولا يُعرف حتى الآن إذا كانت هناك طريقة لإيقافها.

وتشهد منصة ثردز نموًا ملحوظًا، إذ باتت تضم ما يزيد على 150 مليون مستخدم نشط شهريًا، وفقًا لأحدث الإحصائيات التي نشرتها الشركة في إعلان النتائج المالية للربع الأول من عام 2024، وأضافت المنصة العديد من المزايا الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة، ومنها القدرة على تصفية الكلمات المسيئة، وتحديد من يمكنه اقتباس المنشورات في المنصة.

وتعمل المنصة الآن على توفير ميزة المراسلة المباشرة، وتحسين ميزة النشر المتبادل بين منصتي ثردز وإنستاجرام، وغيرها من المزايا الأخرى الموجودة بالفعل في إنستاجرام.