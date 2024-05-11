اختبارات الأداء تظهر قوة معالج آبل M4 الجديد

أعلنت آبل معالجها الجديد M4 في أجهزة آيباد برو الجديدة في خطوة غير متوقعة، وقد ظهرت أولى اختبارات الأداء للمعالج الجديد عبر منصة قياس الأداء Geekbench.

ويأتي معالج M4 الجديد من آبل بعد مرور 6 أشهر فقط على إعلان الشركة معالج M3 المُستخدم في بعض أجهزة ماك بوك.

وروجت آبل لأجهزة آيباد برو الجديدة، التي تضم إصدارين بشاشة قياسها 11 و 13 إنشًا، على أنها أقوى أجهزة آيباد على الإطلاق بفضل المعالج الجديد.

ووفقًا لنتائج اختبارات الأداء المنشورة عبر منصة Geekbench، فإن معالج M4 المصنوع بالجيل الثاني من تقنية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر يتفوق على إصدارات M3 و M2 وبعض الإصدارات الأخرى الأقدم.

وحقق المعالج الجديد نتيجة بلغت نحو 3700 نقطة في اختبار النواة الواحدة، في حين بلغت نتيجة المعالج في اختبار النوى المتعددة نحو 14500 نقطة عبر 10 معايير مختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن معالج M4 أسرع من معالج M2 المُستخدم في الإصدارات السابقة من أجهزة آيباد برو بنسبة قدرها 46% في الأداء الأحادي النواة، وأسرع بنسبة قدرها 55% في الأداء المتعدد النوى، كما يتفوق أيضًا على معالج M3 بنسبة قدرها 24%. وتتفق تلك النتائج مع مزاعم آبل بشأن تحسن الأداء في معالجها الجديد.

وتحمل أجهزة آيباد برو الجديدة معالج M4 الذي تقدمه آبل لأول مرة، وهو يضم وحدة تحكم جديدة تساعد في عرض المحتوى في شاشات OLED المُستخدمة في أجهزة آيباد، بالإضافة إلى تحسينات في أداء المعالج الرئيسي ومعالج الرسوميات، وقد ركزت الشركة على تحسين استهلاك الطاقة مع الأداء العالي.

ويوفر معالج الرسوميات المدمج في M4 تقنيتي تتبع الأشعة Ray Tracing وتسريع رسم المجسمات Mesh Shading لأجهزة آيباد لأول مرة، مع تسريع المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بفضل المعالج العصبي الجديد.

ومن المتوقع أن تضيف آبل معالج M4 في بعض حواسيب ماك بوك القادمة التي تعتزم طرحها في وقتٍ لاحق من العام الجاري.