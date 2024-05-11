ألمانيا تحظر مبيعات أجهزة لينوفو وموتورولا

أصدرت محكمة ألمانية حكمًا قضائيًا يفرض حظرًا على مبيعات شركتي لينوفو وموتورولا التي تضم وحدات WWAN التي تمكن الأجهزة من الاتصال اللاسلكي عبر شبكات الهاتف المحمول.

ويأتي ذلك الحكم بعد نزاع قضائي بين شركة التكنولوجيا الأمريكية InterDigital وشركتي لينوفو وموتورولا بشأن براءات الاختراع، وقد دخل الحكم حيز التنفيذ بعد إيداع المدعي العام مبلغ تأمين قدره أربعة ملايين يورو، وفقًا لوسائل إعلامية ألمانية.

ويشمل الحكم حظر مبيعات لينوفو بالإضافة إلى شركة موتورولا المملوكة لها منذ عام 2014، بعد شرائها من جوجل.

ويدور النزاع حول شروط الترخيص الخاصة بوحدات WWAN المستخدمة في منتجات الشركتين، ومنها الهواتف الذكية التي أُطلقت حديثًا مثل هاتف إيدج 50 ألترا.

ووفقًا للمحكمة، فإن تلك الأجهزة تستخدم التقنيات التي تمتلك شركة InterDigital براءات اختراع لها، وقد نشأت خلافات بشأن الرسوم التي يجب على لينوفو دفعها مقابل استخدامها.

وتدعي شركة InterDigital أن لينوفو لم “تستوف مطالبها المتعلقة برسوم الترخيص العادلة والمعقولة”، مما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء. ومن ناحية أخرى، تقول لينوفو إن شروط InterDigital غير عادلة، وأكدت عزمها استئناف الحكم.

وبموجب الحكم، يُحظر على لينوفو بيع أي أجهزة تحتوي على وحدات WWAN المتنازع عليها أو عرضها أو استيرادها، ومنها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة التي تستخدم الشبكات الخلوية اللاسلكية.

ومع دخول الحكم حيز التنفيذ، توقفت لينوفو وموتورولا عن إدراج المنتجات المتأثرة بالحكم على مواقعهما الإلكترونية في ألمانيا، لكن بعض تجار التجزئة يواصلون بيع المخزون الحالي. ومع ذلك، قد يحدث نقص محتمل ومشكلات في التسليم بعد انتهاء المخزون.

وما زال بالإمكان توصل الأطراف المتنازعة إلى اتفاق أو تسوية من أجل رفع الحظر.