آبل: مطورو التطبيقات لا يقبلون المدفوعات الخارجية

لم يسجل أي من مطوري التطبيقات الرئيسيين لاستخدام خيارات الدفع الخارجية التي قدمتها آبل في وقت سابق من هذا العام لمتجر التطبيقات لأن الرسوم التي يدفعونها مرتفعة مقارنةً بالسابق، وفقًا للشهادة المقدمة إلى قاضٍ فيدرالي.

وأثار عدم الاهتمام الواضح بالتغييرات التي قدمتها الشركة بصفتها علاجًا للممارسات المناهضة للمنافسة، انتقادات شديدة من قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون روجرز، التي كانت تشرف على المعركة القضائية التي تجريها شركة التكنولوجيا العملاقة مع Epic Games المصنعة للعبة فورتنايت منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقالت روجرز لأحد المسؤولين التنفيذيين في آبل خلال جلسة استماع استمرت عدة أيام لمعالجة شكوى Epic Games من عدم التزام آبل بشروط الأمر الذي أصدرته القاضية في عام 2021: “يبدو لي كما لو كان الهدف هو الحفاظ على نموذج الأعمال والإيرادات التي كانت موجودة في الماضي”.

وقالت آبل في شهر يناير إنها تسمح لجميع التطبيقات الخارجية المباعة في الولايات المتحدة بتضمين رابط خارجي لموقع ويب المطور لمعالجة المدفوعات مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق.

ومنذ ذلك الحين، تلقت آبل مقدار 38 طلبًا فقط للروابط الخارجية من بين ما يقدر بنحو 65000 مطور تطبيقات يقدمون عمليات شراء داخل التطبيق، حسبما شهد المسؤولون التنفيذيون في الشركة.

ويعود السبب في ذلك إلى أن آبل تفرض رسومًا قدرها 27 في المئة على المطورين الذين يرغبون في استخدام الروابط الخارجية.

وعند إدماج هذه الرسوم مع رسوم معالجة الدفع، فإن المجموع يصبح أكثر من 30 في المئة التي يأخذها متجر التطبيقات منذ سنوات، حسبما أُخبرت القاضية في جلسة الاستماع.

وأجبرت سنوات من الشكاوى من مطوري التطبيقات والتدقيق من الحكومات على مستوى العالم آبل على إعادة كتابة بعض القواعد التي تحمي هيمنتها في سوق توزيع التطبيقات الذي يدر إيرادات تزيد على 200 مليار دولار سنويًا.

وحاججت Epic Games بأن مراجعات آبل لشهر يناير لقواعد متجر التطبيقات لا ترقى إلى مستوى تغييرات ذات معنى، في حين تدعي آبل أنها قدمت الحل الذي طلبته روجرز قبل ثلاث سنوات بعد محاكمة بين الشركتين.

وأشارت روجرز إلى أن آبل لم تقنعها بأنها فعلت ما يكفي. وكشفت الشهادة أن الرسوم البالغ قدرها 27 في المئة وافقت عليها لجنة ضمت الرئيس التنفيذي تيم كوك وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وقال نائب رئيس الشؤون المالية في آبل، أليكس رومان، لم يأت أي من طلبات التسجيل في برنامج الروابط الخارجية الجديد من مطوري التطبيقات الرئيسية.