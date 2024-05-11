آبل تقترب من عقد صفقة مع OpenAI

تقترب آبل من عقد اتفاقية مع OpenAI لاستخدام تقنية الشركة الناشئة عبر آيفون، بصفتها جزءًا من حملة واسعة لجلب مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة بلومبرغ.

ويضع الجانبان اللمسات الأخيرة على شروط الاتفاقية لاستخدام مزايا ChatGPT في نظام التشغيل iOS 18، وهو نظام تشغيل آيفون القادم.

وأجرت آبل أيضًا محادثات مع جوجل بخصوص ترخيص روبوت الدردشة Gemini، ولم تؤد هذه المناقشات إلى اتفاق، مع أنها مستمرة.

ويسمح اتفاق OpenAI لشركة آبل بتقديم روبوت دردشة شهير بصفته جزءًا من مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المخطط إعلانها في الشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ في شهر أبريل أن المناقشات مع OpenAI قد تكثفت، مع أنه ليس هناك ما يضمن إعلان الاتفاق في وقت قريب.

وتخطط آبل لإحداث ضجة كبيرة في عالم الذكاء الاصطناعي في شهر يونيو، عندما تعقد مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين.

وبصفتها جزءًا من هذه الجهود، فإن الشركة تعتزم تشغيل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة عبر مراكز البيانات المجهزة بمعالجاتها الداخلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وفي العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، إنه يستخدم شخصيًا ChatGPT من OpenAI، مع أنه أضاف أن هناك عددًا من المشكلات التي تحتاج إلى حل.

ووعد كوك بأن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة قادمة إلى منتجات آبل على أساس مدروس.

وفي مؤتمر عبر الهاتف بخصوص أرباح آبل في الأسبوع الماضي، قال إن الشركة سيكون لها ميزة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال كوك: “نؤمن بالقوة التحويلية والوعود التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ونعتقد أن لدينا مزايا قد تميزنا في هذا العصر الجديد، ويشمل ذلك مزيج آبل الفريد من التكامل السلس بين الأجهزة والبرامج والخدمات”.