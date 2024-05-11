آبل تركز على تجديد سيري لمجاراة منافسيه

تركز آبل جولتها الأولى من تحسينات الذكاء الاصطناعي على تعزيز مهارات المحادثة في سيري، وذلك وفقًا لتقرير جديد من صحيفة نيويورك تايمز.

وأدرك المسؤولون التنفيذيون في الشركة في أوائل العام الماضي أن ChatGPT جعل سيري يبدو قديمًا.

وقررت آبل أن مبادئ النموذج اللغوي الكبيرة الكامنة وراء روبوت دردشة OpenAI قد تمنح المساعد الصوتي الافتراضي لجهاز آيفون فرصة تشتد الحاجة إليها.

وتخطط آبل لطرح إصدار جديد من سيري مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي خلال فعاليات مؤتمر WWDC في تاريخ 10 يونيو.

واختبر نائبا رئيس شركة آبل، كريج فيديريجي وجون جياناندريا، ChatGPT لأسابيع قبل أن تدرك الشركة أن سيري يبدو قديمًا، مما أدى إلى إجراء أهم عملية إعادة تنظيم للشركة منذ أكثر من عقد من الزمن.

وترى الشركة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عقد، وتستحق إنفاق الموارد لاستغلالها.

وألغت الشركة مشروع Apple Car بقيمة قدرها 10 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، وأعادت تعيين العديد من هؤلاء المهندسين للعمل على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويخشى المسؤولون التنفيذيون في آبل أن تحل نماذج الذكاء الاصطناعي محل الأنظمة القائمة مثل iOS، مما يحول جهاز آيفون إلى هاتف عديم الأهمية بالمقارنة.

وتعد الموجة الأولى من أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة، مثل Human AI Pin و Rabbit R1، غير مفيدة بما يكفي لتمثل تهديدًا، مع أن الأمور قد تتغير مع تطور البرمجيات.

ويدمج صانعو الهواتف الذكية الآخرون الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل، كما أن صانعي الأجهزة الآخرين لديهم فرصة للابتكار.

ولن تطلق آبل في الوقت الحالي منتجات منافسة لمنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT أو Midjourney أو ElevenLabs، بل تبدأ مع سيري الجديد ونماذج آيفون المحدثة القادرة على التعامل مع المعالجة المحلية.

ويعطي نهج آبل الأولوية للخصوصية ويتعامل مع الطلبات محليًا، مما يعني أن الشركة تبدأ باتباع نهج بسيط يلتزم بتحسين ما هو موجود، بالإضافة إلى الحفاظ على معظم أو كل عمليات المعالجة عبر الجهاز.

وأدت ثقافة السرية الداخلية والتسويق الذي يركز على الخصوصية لدى الشركة إلى إعاقة تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكان ميل الشركة إلى عزل المعلومات التي تتبادلها الأقسام المختلفة مع بعضها بعضًا سببًا رئيسيًا آخر في عدم قدرة سيري على التطور إلى ما هو أبعد من المكان الذي كان فيه المساعد عندما أطلقته الشركة قبل يوم واحد من وفاة ستيف جوبز في عام 2011.