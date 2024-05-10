Oura تزود خاتمها الذكي بمزايا جديدة لصحة القلب

أعلنت شركة تصنيع الخواتم الذكية أورا Oura إطلاق ميزتين جديدتين تركزان على صحة القلب.

وتساعد الميزة الأولى المستخدمين في الحصول على فكرة عن عمر القلب والأوعية الدموية، في حين تهدف الميزة الثانية إلى تقدير قدرة القلب لديهم.

واعتمادًا على نتائج الشخص، تقدم Oura إستراتيجيات بخصوص كيفية النوم والحركة والتخلص من التوتر بطريقة فضلى.

ولا ينبغي استخدام المزايا الجديدة لتحل محل الرعاية الصحية والفحوصات المنتظمة مع الطبيب، ويجب على المستخدمين رؤية أخصائي طبي للحصول على تشخيص إذا كانوا قلقين من شيء ما.

وتشير Oura نفسها إلى أن خاتمها الذكي ليس جهازًا طبيًا وليس المقصود منه تشخيص الحالات أو الأمراض الطبية أو علاجها أو مراقبتها أو الوقاية منها.

وتساعد ميزة عمر القلب والأوعية الدموية المستخدمين في فهم عمر القلب والأوعية الدموية لديهم مقارنة بعمرهم الزمني من أجل المساعدة في تحديد السلوكيات التي قد تؤثر إيجابيًا في حياتهم.

وبعد أن يستخدم الشخص تطبيق Oura لمدة أسبوعين على الأقل، فإنه يرى مقياس عمر القلب والأوعية الدموية الذي يوضح إذا كان عمر القلب والأوعية الدموية يتوافق مع العمر الزمني أو يختلف.

وأوضحت الشركة في تدوينة: “تقيس Oura عمر القلب والأوعية الدموية من خلال تحليل الملاحظات المرتبطة بالعمر ضمن إشارة مخطط التحجم الضوئي الحاملة لمعلومات بخصوص تقدير تصلب الشرايين وسرعة الموجة النبضية”.

وتعتمد ميزة قدرة القلب على تقدير VO2Max، وهو مقياس للحد الأقصى لكمية الأكسجين التي يمكن للفرد استخدامها أثناء التمارين المكثفة أو المجهدة.

وتسعى Oura مع إطلاق هذه الميزة إلى تغيير موضع VO2Max من مقياس رياضي إلى معيار العمر الافتراضي.

وتقول الشركة إن تقدير VO2Max يكشف عن مدى عمل قلب الشخص ورئتيه وأوعيته الدموية وعضلاته وجهازه العصبي معًا.

ومن أجل استخدام هذه الميزة، تطالب الشركة المستخدمين بإجراء اختبار المشي لتحديد خط الأساس لمؤشر VO2Max الذي يترجم إلى قدرة القلب.

وتقول Oura إن الهدف من هاتين الميزتين الجديدتين هو معالجة الصحة، مع مساعدة المستخدمين في فهم التشابك بين كل جزء من وظائفهم الفسيولوجية، بمعنى أن عمر القلب والأوعية الدموية لدى الشخص وقدرة القلب لهما آثار في أنظمة الأعضاء المتعددة.