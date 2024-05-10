OpenAI تخطط لإعلان منافس بحث جوجل يوم الاثنين

تخطط OpenAI لإعلان منتج البحث الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يوم الاثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، مما يرفع المخاطر في منافستها مع عملاقة البحث جوجل.

ولا يزال تاريخ الإعلان عرضة للتغيير، وأفادت وكالة بلومبرغ أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تدعمها مايكروسوفت تعمل على منتج بحث يحتمل أن يتنافس مع جوجل و Perplexity، وهي شركة ناشئة للبحث في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن الممكن أن يأتي إعلان OpenAI قبل يوم واحد من بدء مؤتمر Google I/O السنوي يوم الثلاثاء، إذ من المتوقع أن تكشف عملاقة البحث عن عدد كبير من المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ويعد منتج البحث من OpenAI امتدادًا لمنتج ChatGPT، ويتيح منتج البحث لروبوت الدردشة ChatGPT سحب معلومات مباشرة من الويب وتضمين المصادر.

ولطالما وصف مراقبو الصناعة ChatGPT بأنه بديل لجمع المعلومات عبر الإنترنت، مع أنه واجه صعوبات في توفير معلومات دقيقة وفي الوقت الفعلي من الويب.

وقدمته OpenAI في وقت سابق بالتكامل مع Bing من مايكروسوفت للمشتركين الذين يدفعون.

وفي الوقت نفسه، أعلنت جوجل مزايا ذكاء اصطناعي توليدي لمحركها الذي يحمل الاسم نفسه.

وتأسست الشركة الناشئة البالغة قيمتها مليار دولار Perplexity على يد باحث سابق في OpenAI.

وقد اكتسبت شهرة من خلال توفير واجهة بحث أصلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعرض المصادر في النتائج والصور بالإضافة إلى النص في ردودها.

وتمتلك Perplexity مقدار 10 ملايين مستخدم نشط شهريًا، وفقًا لتدوينة نشرتها الشركة الناشئة في شهر يناير.

وفي ذلك الوقت، كان منتج ChatGPT من OpenAI يحظى بلقب التطبيق الأسرع الذي يصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا بعد إطلاقه في أواخر عام 2022.

وعانت OpenAI فيما يتعلق باستخدام ChatGPT في العام الماضي، وتتعرض شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة لضغوط لتوسيع قاعدة مستخدميها.

ووفقًا لمنشور مركز المساعدة عبر موقع OpenAI الإلكتروني، فقد أوقفت الشركة في شهر أبريل محاولة لجلب معلومات محدثة وواقعية إلى ChatGPT، تسمى إضافات ChatGPT.