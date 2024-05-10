واتساب تطلق تصميمًا جديدًا لكافة المستخدمين

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق تغييرات جديدة في واجهة المستخدم لتطبيقها الشهير لكافة المستخدمين.

وتهدف شركة ميتا، الشركة الأم المالكة للتطبيق، إلى الحفاظ على مظهر التطبيق محدثًا مع تحسين تجربة المستخدم أيضًا، لذا فإن التحديث الجديد يتضمن ألوانًا جديدة وأيقونات محدثة ورسومًا متحركة دقيقة.

ومن أبرز التغييرات الجديدة في واجهة واتساب اعتماد نظام ألوان جديد يتماشى مع شعار التطبيق، وقد وظفت المنصة ألوانًا موحدة في الواجهة مع استخدام اللون الأخضر المميز له على نحو محدود، كما بات الوضع الليلي داكنًا على نحو أكبر مقارنة بما سبق، لتسهيل قراءة الرسائل وتقليل إجهاد العين في الإضاءة المنخفضة.

وحدثت المنصة تطبيقها بإضافة أيقونات ورسوم توضيحية جديدة لتكون أكثر اتساقًا مع نظام الألوان الجديد، وأكثر ارتباطًا بالمستخدمين.

وفيما يتعلق بإصدار أندرويد، نقلت المنصة شريط التنقل من أعلى الشاشة إلى أسفلها ليسهل الوصول إليه بعض النظر عن حجم اليد أو قياس شاشة الجهاز، وهو الشريط نفسه الذي كان موجودًا في إصدار آيفون منذ مدة طويلة.

وغيرت المنصة تخطيط نافذة المرفقات في تطبيق آيفون لتصبح قابلة للتمدد بدلًا من القائمة التي تملأ الشاشة من أجل تسهيل إرفاق مقاطع الفيديو والمستندات وغيرها.

ويتوفر تصميم واتساب الجديد لكافة المستخدمين، ويمكن الحصول عليه بتحديث التطبيق في هواتف آيفون وأجهزة أندرويد إلى آخر إصدار متاح، علمًا بأن التغييرات الجديدة في الواجهة ستتوفر على نحو تدريجي.