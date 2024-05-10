هواوي تتحرر من نظام أندرويد عبر HarmonyOS

تتطلع هواوي إلى استكمال تحررها من نظام التشغيل أندرويد من جوجل هذا العام عبر طرح نظام تشغيل جديد طورته بالكامل داخل الشركة، مما يزيد من تجاوز ضوابط التصدير الأمريكية التي أدت إلى تضييق أعمال الهاتف المحمول للشركة الصينية.

ويأتي نظام هارموني الجديد HarmonyOS Next مع الهاتف الذكي الرائد Mate 70 المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام، وهو يستخدم الذاكرة بكفاءة ثلاثة أضعاف مقارنةً بنظام التشغيل الحالي HarmonyOS، ويدعم الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز.

وقالت هواوي في الشهر الماضي إن النظام البيئي HarmonyOS قد توسع ليشمل مقدار 4000 تطبيق، وهي قائمة تشمل منصة Alipay التابعة لمجموعة علي بابا وتطبيق McDonald’s.

وتهدف هواوي إلى الوصول إلى 5000 خلال هذا العام.

ووصفت هواوي نظام التشغيل الجديد بأنه أولوية قصوى لهذا العام، وقالت إنها تستثمر فيه بطريقة إستراتيجية.

واستخدمت هواوي في البداية نظام أندرويد في أجهزتها، قبل أن تمنع ضوابط التصدير الأمريكية المفروضة في عام 2019 وصولها إلى الأجزاء الرئيسية من نظام جوجل البيئي، مثل خرائط جوجل ومتصفح كروم.

وأدى ذلك إلى تحول الشركة إلى نظام HarmonyOS الحالي في عام 2021. وكان HarmonyOS يعتمد على أندرويد لأن التطبيقات المصممة لنظام أندرويد ستكون غير قابلة للاستخدام عبر نظام تشغيل غير متوافق تمامًا.

ويعد HarmonyOS Next خطوة كبيرة إلى الأمام في التخفيف من المخاطر التي تمثلها العقوبات الأمريكية.

وطورت هواوي نظام HarmonyOS الحالي في الأصل لتطبيقات إنترنت الأشياء، وعلى هذا النحو، فإنه مصمم للعمل عبر أجهزة، مثل الأجهزة المنزلية التي تتمتع بقدرة معالجة قليلة.

وتهدف الشركة مع HarmonyOS Next إلى تحقيق نطاق واسع من اتصالات إنترنت الأشياء والوظائف الذكية.

ويبدو أن الشركة تضع في حسبانها أعمالها المتعلقة بالسيارات مع نظام التشغيل أيضًا.

وبالإضافة إلى توريد رقاقات السيارات، دخلت هواوي في شراكة مع العديد من شركات صناعة السيارات في العلامات التجارية للسيارات تحت شعار تحالف التنقل الذكي هارموني.

وتستخدم هذه المركبات HarmonyOS للتعامل مع مزايا، مثل تكييف الهواء والموسيقى.

وقد حفز نجاح سلسلة Mate 60 في العام الماضي الشركات على الانضمام إلى هواوي في تطوير تطبيقات لنظام HarmonyOS Next.

وتمتلك تينسنت تأثيرًا كبيرًا في مصير HarmonyOS Next من خلال WeChat، وهو تطبيق المراسلة المهيمن في الصين الذي يضم أكثر من مليار مستخدم.