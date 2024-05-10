نينتندو تزيل دعم إكس من سويتش

صرحت نينتندو بأنها تعتزم في تاريخ 10 يونيو إزالة التكامل المباشر بين ألبوم صور منصة الألعاب سويتش ومنصة إيلون ماسك المسماة إكس، والمعروفة سابقًا باسم تويتر.

ويبدو أن الشركة المطورة للعبة ماريو ضاقت ذرعًا برسوم واجهة برمجة تطبيقات تويتر.

ومع رحيل نينتندو، فإن جميع شركات تصنيع منصات الألعاب الرئيسية الثلاثة أزالت إمكانية النشر المباشر عبر إكس.

ونشر حساب الألعاب الرسمي لمنصة إكس ردًا غريبًا يتجاهل دور المنصة المركزي في ابتعاد نينتندو عنها.

وقالت إكس في ردها على إعلان نينتندو: “تظل شراكتنا مع نينتندو قوية، ونعمل معًا لضمان الانتقال السلس لجميع المستخدمين. نواصل التعاون مع الشركاء لتقديم تجارب جديدة ومثيرة لمجتمع الألعاب العالمي لدينا”.

ويأتي قرار إزالة نينتندو للدعم بعد أن بدأت منصة التواصل الاجتماعي بفرض رسوم إضافية على الاستخدام التجاري لواجهة برمجة التطبيقات، وهي الواجهة التي يستخدمها المطورون الخارجيون للوصول إلى بيانات إكس.

وتفرض إكس رسومًا على الشركات تزيد على 40 ألف دولار أو أكثر شهريًا للوصول إلى واجهة برمجة تطبيقاتها.

وأزالت بلاي ستيشن من سوني وإكس بوكس من مايكروسوفت التكامل مع إكس في العام الماضي.

وذكرت التقارير الصادرة في العام الماضي أن الوصول إلى أرخص خطة لواجهة برمجة التطبيقات للمؤسسات يبدأ من مبلغ 42 ألف دولار شهريًا.

ويزعم أن المستويات العليا قد تكلف 125000 دولار و 210000 دولار شهريًا.

وقادت مايكروسوفت هذا التغيير عندما قالت إن إكس بوكس تتخلى عن خطة واجهة برمجة تطبيقات إكس في شهر أبريل 2023، في حين تمسكت سوني بالتكامل حتى شهر نوفمبر.

وقد لا تبدو التكلفة الشهرية البالغة 42 ألف دولار أو أكثر كبيرة لهذه الشركات الضخمة، مع أنه يبدو أنه حتى هذه الشركات لها حدود، إذ يعد النشر المباشر عبر القنوات الاجتماعية ميزة تسويقية من منظور الشركة.

ويبدو أن الشركات قررت تخفيض النفقات العامة كما تفعل جميع الكيانات التي يحركها الربح بعد أن قارنت بين مكاسبها من الميزة التسويقية والرسوم التي تطلبها منصة إكس.

ولا يزال بإمكانك نشر لقطات شاشة سويتش عبر إكس، مع أنك بحاجة إلى خطوات إضافية، ويشمل ذلك إرسال صور ألبوم سويتش إلى هاتفك لاسلكيًا أو نقلها إلى جهاز حاسوبك باستخدام كابل USB ومن ثم نشرها يدويًا.

وتقول نينتندو إن التكامل مع فيسبوك لا يزال قائمًا، إذ لا تفرض ميتا رسومًا مقابل استخدام واجهة برمجة تطبيقات فيسبوك، مع أن الشركة اليابانية تحذر من إمكانية إيقاف التكامل لاحقًا.