مايكروسوفت تختبر قائمة ابدأ جديدة لنظام ويندوز 11

بدأت مايكروسوفت باختبار تغيير مثير للاهتمام في قائمة ابدأ في نظام التشغيل ويندوز 11.

ويعني هذا الاختبار أنه من المحتمل أن تحصل قائمة ابدأ على أول تحديث رئيسي لها منذ عام 2021.

ويحتوي الإصدار التجريبي الجديد من ويندوز 11 برقم البناء 26212 ميزة جديدة تسمى Start Menu Companions تظهر في لوحة عائمة بجوار قائمة ابدأ.

وتشبه هذه الفكرة Live Tiles في عصر ويندوز 10 والأدوات الموجودة عبر لوحة الأدوات.

ولم تعلن مايكروسوفت بعد هذه الميزة التي تبدو بمنزلة وسيلة للسماح للمطورين بتوسيع قائمة ابدأ في نظام التشغيل ويندوز 11 بوظيفة تشبه التطبيقات المصغرة الموجودة داخل جزيرة عائمة بجوار قائمة ابدأ.

كما يبدو أن المطورين سيكونون قادرين على إنشاء تطبيقات توفر معلومات تشبه التطبيقات المصغرة من خلال البطاقات التكيفية، وهي طريقة لا تعتمد على المنصة لعرض مجموعات معلومات واجهة المستخدم.

وتسمح لك مايكروسوفت بتبديل مكان اللوحة العائمة على الجانب الأيمن أو الأيسر من قائمة ابدأ.

وتجد خيارات الإعداد المتعلقة بميزة Start Menu Companions في قسم إعدادات ويندوز 11 الرئيسي، مع القدرة على تثبيت العديد من التطبيقات المرافقة وتمكينها أو تعطيلها.

وتضيف مايكروسوفت موقع مطور الارتباط للتخصيص. وتركز التطبيقات المرافقة على الويب، تمامًا مثل التطبيقات المصغرة الموجودة داخل ويندوز 11.

تجدر الإشارة إلى أن تصميم قائمة ابدأ لا يحصل على تحديث كبير، وتظل التطبيقات مثبتة على الجانب الأيسر افتراضيًا. ولا يزال بإمكانك رؤية التطبيقات الشائعة، وقسم التوصيات الشامل للملفات والتطبيقات التي فتحتها أو أضفتها سابقًا.

ويمكن للوحة عائمة جديدة عرض الطقس والساعة والمزايا الأخرى على الجانب الأيمن، ويمكنك أيضًا نقل اللوحة إلى الجانب الأيسر من قائمة ابدأ.

وفي حال قررت مايكروسوفت الاستمرار بميزة Start Menu Companions هذه، فقد يكون ذلك هو الحل لفقدان Live Tiles.

وقدمت Live Tiles معلومات تشبه التطبيقات المصغرة في قائمة ابدأ، مع أنها لم تكن مدعومة على نطاق واسع من مطوري التطبيقات.

وقدمتها مايكروسوفت أول مرة مع نظام التشغيل ويندوز 8، عندما كانت الشركة تحاول سد الفجوة مع نظام التشغيل ويندوز فون.