مايكروسوفت تتيح لنظام ويندوز 11 تعرف رموز QR

أصدرت مايكروسوفت تحديثًا مهمًا لتطبيق Snipping Tool عبر نظام التشغيل ويندوز 11 لأولئك المسجلين في برنامج ويندوز إنسايدر.

ومن بين مزاياه الجديدة العديدة، أصبح بإمكان التطبيق تعرف رموز QR في لقطات الشاشة وفتح الروابط المعنية، مما يسهل فتح رموز QR، وخاصة إذا لم يكن لديك هاتف ذكي.

وتصل هذه الميزة الجديدة مع الإصدار رقم 11.2404.35.0 من التطبيق، الذي تطرحه مايكروسوفت الآن عبر قنوات Canary و Dev التابعة لبرنامج ويندوز إنسايدر.

ويعد دعم تعرف رموز QR أمرًا كبيرًا إلى حد ما، إذ يسمح لك بفتح الروابط من جهاز الحاسوب. ويستطيع تطبيق Snipping Tool تعرف النص الموجود في لقطات الشاشة.

وتقول مايكروسوفت إن ميزة الكشف عن QR تعمل تلقائيًا عندما يدخل المستخدم إجراءات نصية من لوحة علامات التطبيق.

يشار إلى أن هذه ليست الإضافة الوحيدة التي يحصل عليها التطبيق مع هذا التحديث.

وبعد إضافة دعم للأشكال في وقت سابق من هذا العام، أصبح بإمكانك الآن أيضًا إضافة الرموز التعبيرية من مايكروسوفت إلى لقطات الشاشة، وتحديدًا التصميمات الثلاثية الأبعاد في الإصدارات الحديثة من ويندوز 11.

ويعد هذا الخيار الجديد جزءًا من شريط أدوات الأشكال، ويمكن بسهولة تغيير حجم أي رمز تعبيري مدرج وتحريكه فوق لقطة الشاشة.

وعلاوة على ذلك، وبالحديث عن دعم الأشكال، تتيح مايكروسوفت أيضًا إمكانية تخصيص درجة التعتيم لكل من ألوان التعبئة والمخطط التفصيلي للشكل، مما يمنع حجب جزء من الصورة عند إضافتها.

وتقول مايكروسوفت أيضًا إن أداة المسطرة عادت الآن إلى التطبيق، ويمكن العثور عليها في القائمة المنسدلة “رؤية المزيد”، ويمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها باستخدام اختصار لوحة المفاتيح CTRL + R.

وفي الوقت نفسه، يحصل تطبيق الرسام أيضًا على تحديث صغير، إذ غيرت مايكروسوفت اسم الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها توليد صور باستخدام مطالبات نصية من Cocreator إلى Image Creator.

وبصرف النظر عن تغيير الاسم، فإن ميزة Image Creator تعمل بالطريقة نفسها التي كانت تعمل بها مع الاسم السابق، إذ تسمح للمستخدمين بالوصول إلى نموذج DALLE-E-3 لتوليد الصور من خلال عدد قليل من المطالبات النصية.