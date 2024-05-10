أسوس تؤكد تطويرها جهاز الألعاب المحمول ROG Ally X

أكدت أسوس تطويرها جهاز الألعاب المحمول القادم الذي يتميز بتنوع ألوان جديد وعمر بطارية محسن، ومن المفترض وصوله في النصف الثاني من العام.

ويعد ROG Ally X بمنزلة تحديث للنسخة الأصلية من الجهاز، ويتميز باللون الأسود وعمر البطارية المحسن.

ووفقًا للشركة فإن الجهاز الجديد يحصل على بطارية يزيد عمرها ما بين 30 في المئة و 40 في المئة مقارنةً بعمر بطارية الجهاز الأصلي.

وكشفت أسوس أيضًا أن الجهاز سيكون أثقل قليلًا من الإصدار الأصلي بسبب زيادة أداء البطارية.

وبالإضافة إلى عمر البطارية المحسن، سيكون جهاز ROG Ally X أكثر ملاءمة للإصلاح، ويشمل ذلك وحدات عصا التحكم المعاد تصميمها القابلة للتبديل.

ووسعت أسوس فتحة M.2 2280 SSD، مما يسهل على الأشخاص العثور على أقراص SSD تابعة لجهات خارجية للشراء والتثبيت إذا كانوا يرغبون في زيادة سعة تخزين SSD. ويظل قارئ بطاقة SD موجودًا.

ويظل الجهاز يستخدم وحدة المعالجة المركزية نفسها AMD Z1 Extreme المقدمة في النسخة الأصلية، بالإضافة إلى الشاشة نفسها من نوع LCD بقياس قدره 7 بوصات التي تدعم دقة تصل إلى 1080 بكسلًا ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ويأتي هذا الإعلان في توقيت مناسب لشركة أسوس، إذ يصادف الذكرى السنوية الأولى عندما كشفت الشركة عن دخولها سوق أجهزة الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب.

وكانت الشركة قد ألمحت سابقًا إلى وجود جهاز ROG Ally جديد في مرحلة التطوير.

وأصدرت أسوس جهاز ROG Ally في شهر يونيو الماضي للتنافس مع أجهزة، مثل Steam Deck من Valve.

وتضمن الإصدار الأول من ROG Ally نظام التشغيل ويندوز 11 واستخدم وحدة المعالجة المركزية Zen 4 من AMD مع خيارين للمعالج، هما AMD Z1 و AMD Z1 Extreme.

ومثل أجهزة الحواسيب المحمولة الأخرى المخصصة للألعاب، أظهر ROG Ally تعدد الاستخدامات بصفته جهاز حاسوب كامل الوظائف يمكن استخدامه بصفته جهاز حاسوب مكتبي عند توصيله بمنصة وإقرانه بالفأرة ولوحة المفاتيح.

وتعد أسوس واحدة من العديد من الشركات الناشطة في هذه السوق الناشئة، وأصدر منافسوها لينوفو و Valve و MSI نماذج محدثة من أجهزة الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب أو أعلنوا خططًا لإصدار نسخة جديدة من الأجهزة.