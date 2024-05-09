HMD Global تطلق هاتفها الجديد Nokia 3210

أطلقت HMD Global هاتفها الجديد Nokia 3210 المستوحى من الهاتف الذي أصدرته نوكيا قبل 25 عامًا.

ويتميز هذا النموذج المحدث بشاشة من نوع TFT LCD بقياس قدره 2.4 بوصة وبدقة قدرها QVGA وكاميرا خلفية بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فلاش LED.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل +S30، ويدعم التطبيقات السحابية، مما يوفر الوصول إلى الأخبار وتحديثات الطقس.

واستخدمت HMD Global مجموعة شرائح Unisoc T107 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 64 ميجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 ميجابايت قابلة للتوسيع حتى 32 جيجابايت عبر بطاقة microSD.

ومن ناحية الاتصال، فإنه يتميز بتقنية البلوتوث 5.0 ويتضمن منفذًا صوتيًا لسماعة الرأس وراديو FM ومشغل MP3 ولعبة Snake.

وزودت HMD Global الهاتف ببطارية قابلة للإزالة بسعة قدرها 1450 ميلي أمبير، ويمكن شحنها عبر USB-C وتوفر ما يصل إلى 10 ساعات من وقت التحدث.

وتعد HMD Global واحدة من الشركات التي تركز على الهواتف غير الذكية، إذ يوفر هاتف Nokia 3210 فترة راحة من التبعية للهواتف الذكية.

وبناءً على النجاح الذي حققه هاتف Nokia 2660 Flip في عام 2023، تتوقع HMD Global نموًا إضافيًا في سوق الهواتف غير الذكية هذا العام.

ونظرًا إلى المخاوف بخصوص الاستخدام المفرط للهواتف الذكية بين الشباب، تعتقد الشركة أن هذه الأجهزة توفر حلًا للتخلص من السموم الرقمية.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال لارس سيلبرباور، الرئيس التنفيذي للتسويق في HMD Global: “تعد عودة Nokia 3210 بمنزلة لحظة مهمة في عودة ظهور الهواتف غير الذكية عالميًا، مما يعكس رغبة المستهلكين في إيجاد التوازن في عادات وقت الشاشة من خلال التخلص من السموم الرقمية”.

ويأتي هاتف Nokia 3210 بأبعاد قدرها 122 ملم × 52 ملم × 13.14 ملم، وبسعر قدره 95 دولارًا.

ويتوفر الجهاز للطلب حاليًا في ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يكون له إصدار عالمي، ويشمل ذلك الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والهند والشرق الأوسط وبعض دول آسيا والمحيط الهادئ.