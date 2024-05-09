وزارة النقل السعودية تعلن تجربة التاكسي الطائر في موسم الحج هذا العام

تستعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية لتجربة خدمة (التاكسي الطائر) خلال موسم الحج هذا العام، التي ستساعد في نقل ضيوف الرحمن من المطار إلى الفنادق في مكة المكرمة باستخدام الطائرات الكهربائية، وذلك لتقديم خيارات بديلة للحجاج مستقبلًا، وتقليل الكثافة المرورية خلال موسم الحج.

وقد صرح معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، في مقابلة مع قناة العربية صباح اليوم الخميس، أن نماذج النقل الحديثة مثل: التاكسي الطائر والدرونز ستُجرب بإذن الله خلال موسم الحج هذا العام.

ووصف معاليه هذه التجربة بأنها مهمة، لأنها تمثل نماذج حديثة من أنماط النقل القريبة التطبيق، لاسيما في ظل وجود تسابق بين العديد من الشركات المختصة لتقديم منتج عملي خلال السنوات القادمة.

وزير النقل صالح الجاسر لـ #العربية: سيتم تجريب "التاكسي الطائر" والدرونز في موسم حج هذا العام 🚁#العربية_في_الحج

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⁦ @sultan_mr_ pic.twitter.com/HMALhBhSyF — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 9, 2024

وستتيح هذه الخدمة الحديثة للحجاج الوصول إلى فنادقهم في مكة المكرمة مباشرة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة عبر طائرات كهربائية. وتُعدّ هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال النقل البري للحجاج، حيث ستوفر عليهم الوقت والجهد، وتساهم في تخفيف الازدحام على الطرقات.

وتأتي هذه الخدمة المبتكرة ضمن إستراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع النقل في المملكة العربية السعودية، وتوفير خدمات عصرية ومميزة للحجاج والمعتمرين.

وتواكب هذه الخطوة التطورات العالمية في مجال النقل، إذ أكدت الخطوط السعودية خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة – الذي عُقد خلال شهر يناير الماضي – عملها على مبادرة لشراء 100 طائرة كهربائية، لنقل ضيوف الرحمن من مطار الملك عبد العزيز في جدة إلى مهابط طائرات بفنادق مكة المكرمة خلال الأعوام القادمة.

ترخيص لتقديم خدمات الحج ومبادرة مستقبلية طموحة لنقل ضيوف الرحمن بطيران مستدام من جدة إلى مكة المكرمة.. شاهد ملخص مشاركة #السعودية_للحج_والعمرة في #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة 2024@hajjumrahsa pic.twitter.com/GNDNIWSo0a — Saudia Group | مجموعة السعودية (@SaudiaGroup) January 12, 2024

مزايا استخدام التاكسي الطائر والدرونز في نقل الحجاج:

سرعة التنقل: ستقلل هذه الخدمة من زمن التنقل بين المطار والفنادق بنحو كبير، مما يوفر على الحجاج الوقت والجهد.

ستقلل هذه الخدمة من زمن التنقل بين المطار والفنادق بنحو كبير، مما يوفر على الحجاج الوقت والجهد. تقليل الازدحام: ستساهم هذه الخدمة في تخفيف الازدحام على الطرقات، خاصة خلال موسم الحج.

ستساهم هذه الخدمة في تخفيف الازدحام على الطرقات، خاصة خلال موسم الحج. حماية البيئة: ستستخدم هذه الخدمة طائرات كهربائية صديقة للبيئة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة المزيد من الابتكارات في مجال نقل الحجاج، مما سيساهم في توفير رحلة حج مريحة وآمنة لضيوف الرحمن، كما تعكس هذه التجربة التزام المملكة بتطوير قطاعاتها الحيوية وتبني التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع.