هواوي تطلق تطبيق الرسم الجديد GoPaint

أعلنت شركة هواوي رسميًا تطبيق الرسم الجديد الخاص بها GoPaint لعملائها حول العالم، وهو تطبيق يضم العديد من أدوات الرسم والمزايا المثيرة للاهتمام.

وقالت هواوي إنها طوّرت التطبيق الجديد بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للفنون (CAA) لتقديم “تجربة رسم رقمية غامرة”، مضيفة أن التطبيق يعتمد على محرك الرسم FangTian المتطور الذي يقدم تأثيرات بصرية بدقة قدرها 4K دون استهلاك الكثير من الذاكرة العشوائية.

ويحتوي تطبيق الرسم GoPaint على خيارات متعددة للرسم بالحبر والألوان الزيتية والمائية مع أكثر من 100 فرشاة مجهزة للرسم، وما يزيد على 70 إعدادًا لها من المستوى المبتدئ إلى المستوى الاحترافي.

وتتيح هواوي لعملائها إمكانية استخدام فرش مخصصة خاصة بهم وفقًا لاحتياجاتهم، كما يمكن اختيار أسلوب الرسم كالرسم الحر والرسم التخيلي وغير ذلك.

ويمكن استخدام التطبيق مباشرةً للرسم، لكن يُنصح باستخدام قلم هواوي الملحق M Pencil لتعزيز تجربة الرسم، والاستفادة من التطبيق على نحو أكبر. ولتسهيل الاستخدام، يدعم التطبيق العديد من الاختصارات والإيماءات، مثل الضغط المستمر بإصبع واحد لاختيار اللون، أو الضغط بإصبعين للتراجع، أو التدوير بإصبعين للذهاب إلى لوحة التحكم وغيرها.

ولتسهيل استخدام تطبيق GoPaint، توفر هواوي العديد من الدروس التوضيحية التي تشرح عمل التطبيق، وكيفية استخدام الأدوات والمزايا المختلفة فيه.

وقالت هواوي عبر موقعها الرسمي إن تطبيق GoPaint سوف يتوفر في بعض أجهزتها اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 4.0 فما أحدث دون إشارة واضحة إلى تلك الأجهزة، علمًا بأن التطبيق قد أُضيف على نحو افتراضي في الجهاز اللوحي MatePad 11.5S الذي أعلنته الشركة حديثًا.