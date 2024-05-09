ما المزايا الجديدة في قلم آبل Pencil Pro؟

كشفت شركة آبل قبل يومين عن القلم الإلكتروني Apple Pencil Pro الجديد في حدث Let Loose مع الكشف عن الإصدارات الجديدة من أجهزتها اللوحية iPad، فقد كشفت عن الجيل الجديد من جهاز iPad Pro والجيل الجديد من جهاز iPad Air.

يأتي قلم آبل Pencil Pro الجديد مزودًا بمزية التتبع Find My وعناصر تحكم جديدة، وسيكون متاحًا في الأسواق بدءًا من تاريخ 15 من مايو الجاري.

وفيما يلي سنذكر أبرز مزايا قلم آبل Pencil Pro وسعره:

أولًا: أبرز مزايا قلم آبل Pencil Pro:

يأتي قلم آبل الإلكتروني الجديد مع مجموعة من المزايا الجديدة التي تعزز تجربة استخدامه وتُسهل أداء العديد من المهام في أجهزة آيباد المتوافقة، وأبرز هذه المزايا:

إيماءة الضغط على القلم: تتيح لك إيماءة الضغط على القلم إظهار لوحة أدوات جديدة؛ مما يسمح لك بتبديل الأدوات والخطوط والألوان بسهولة.

ردود الفعل الحسية: يوفر القلم الجديد ردود فعل حسية دقيقة يمكنك الشعور بها، فعند الضغط أو النقر المزدوج على القلم ستشعر بنبضة خفيفة تؤكد الإجراء.

مزية Apple Pencil hover : تتيح لك هذه المزية معاينة التغييرات التي ستُحدثها الأداة التي ترغب في استخدامها قبل أن يلمس القلم الشاشة. وباستخدام هذه المزية يمكنك تحريك قلم آبل الجديد فوق لوحة الأدوات لمعاينة الأدوات مثل: الفرشاة، والممحاة، كما يمكنك تحريك قلم Apple Pencil فوق منطقة الرسم لمعاينة تأثير الأداة.

تتيح لك هذه المزية معاينة التغييرات التي ستُحدثها الأداة التي ترغب في استخدامها قبل أن يلمس القلم الشاشة. وباستخدام هذه المزية يمكنك تحريك قلم آبل الجديد فوق لوحة الأدوات لمعاينة الأدوات مثل: الفرشاة، والممحاة، كما يمكنك تحريك قلم Apple Pencil فوق منطقة الرسم لمعاينة تأثير الأداة. خاصية Find My: تساعدك في العثور على القلم إذا فقدته أو نسيته في مكان ما عن طريق تتبع موقعه عبر تطبيق Find My المدمج في أجهزة آبل.

النقر المزدوج على القلم: يمكنك التبديل بسرعة بين الأدوات، مثل: القلم والممحاة بنقرة مزدوجة على Apple Pencil.

ثانيًا: أجهزة آيباد المتوافقة مع قلم Pencil Pro الجديد:

يتوافق قلم Pencil Pro الجديد مع مجموعة محدودة من أجهزة آيباد وتشمل:

جهاز iPad Pro الجديد الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة ويعمل بمعالج M4.

جهاز iPad Pro الجديد الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة ويعمل بمعالج M4.

جهاز iPad Air الجديد الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة ويعمل بمعالج M2.

جهاز iPad Air الجديد الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة ويعمل بمعالج M2.

ثالثًا: سعر قلم Pencil Pro:

قلم آبل Pencil Pro مُتاح الآن للطلب الأولي في المتجر الإلكتروني الرسمي لشركة آبل بسعر قدره 129 دولارًا.