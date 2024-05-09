مايكروسوفت تعزز ذكاء Copilot for Microsoft 365

كشفت مايكروسوفت عن بعض تحديثات Copilot for Microsoft 365 القادمة في الأشهر المقبلة، وذلك بالتزامن مع طرحها تقرير مؤشر اتجاه العمل لعام 2024 بخصوص استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل.

ويتيح Copilot for Microsoft 365 الحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي مباشرةً في تطبيقات Microsoft 365.

ومن أجل التحقق من حصولك على المساعدة القصوى ضمن تطبيقات Microsoft 365، تضيف مايكروسوفت مزايا جديدة تسهل كتابة المطالبات المثالية.

وتضيف مايكروسوفت مزايا الإكمال التلقائي وإعادة الكتابة والمتابعة، إلى جانب ترقية Copilot Labs.

وتعمل هذه المزايا على تحسين كتابة المطالبات، مما يجعل من السهل تضمين الكلمات والسياق المناسبين للحصول على المخرجات المطلوبة مع تقليل الوقت اللازم لصياغة الأمر المثالي.

ويقدم Copilot for Microsoft 365 قريبًا ميزة الإكمال التلقائي عند بدء كتابة مطالبة، وهي ميزة تقدم اقتراحات لتحسين مطالبات الذكاء الاصطناعي.

وتقترح الميزة تفاصيل إضافية لضمان حصولك على النتيجة المقصودة. وتساعدك الاقتراحات أيضًا في العثور على طرق أخرى للاستفادة من مساعد الذكاء الاصطناعي.

ومن أجل مساعدتك في تحسين جودة المطالبات مع تقليل الجهد، تضيف مايكروسوفت أيضًا ميزة إعادة الكتابة. وتأخذ هذه الميزة مطالبة أساسية وتجددها لتكون شاملة.

وتقدم لك ميزة المتابعة توصيات بناءً على نشاطك الأخير، وتسلط الضوء على الاجتماعات القادمة وتعرض المستندات والمعلومات الأخرى ذات الصلة التي تساعدك في الاستعداد للاجتماع.

وتعمل هذه الميزة على تعزيز Copilot for Microsoft 365 بصفته مساعد ذكاء اصطناعي يتجاوز قدرات روبوت الدردشة العادي العامل بالذكاء الاصطناعي مع إدماجه بعمق في سير عمل المستخدم.

وحدثت مايكروسوفت Copilot Lab، وهو مركز موارد لمساعدتك في تحقيق الاستفادة القصوى من تجربة Copilot، مما يسمح لك بإنشاء المطالبات ونشرها وإدارتها، وتسهيل تعاون الفرق في المطالبات التي تناسب سير العمل الدقيق.

ولم توضح مايكروسوفت موعد وصول المزايا الجديدة، مكتفية بالقول إنها قادمة في الأشهر المقبلة.

وتستطيع الشركات الاستفادة من Copilot for Microsoft 365 من خلال دفع مقدار 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا بالإضافة إلى شراء ترخيص Microsoft 365.

في حين يمكن للمستخدمين الأفراد تجربة Copilot في التطبيقات، مثل وورد وإكسل وباور بوينت وأوتلوك، من خلال اشتراك Copilot Pro، وهو يكلف مقدار 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.