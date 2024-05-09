مايكروسوفت تعزز تطبيق إكس بوكس لأجهزة ويندوز

أضافت مايكروسوفت في تحديث جديد لمشتركي برنامج إكس بوكس إنسايدر ميزة Jump back in الجديدة التي تتيح لك تشغيل الألعاب التي لعبت بها سابقًا عبر جهاز محمول يعمل بنظام ويندوز بسرعة.

وقدمت الشركة وضعًا مضغوطًا لتطبيق إكس بوكس عبر نظام التشغيل ويندوز في العام الماضي، وهو مصمم لتوفير واجهة مستخدم بسيطة وسهلة، وخاصة عبر الأجهزة الصغيرة، مثل ASUS ROG Ally، أو الأجهزة المحمولة المماثلة التي تعمل بنظام ويندوز.

وركز الوضع المضغوط في البداية على تحسينات واجهة المستخدم للشاشات الصغيرة، مع أن مايكروسوفت تنتقل الآن إلى معالجة بعض تحديات التنقل ضمن تطبيق إكس بوكس باستخدام لوحة الاتجاهات والعصي.

ويحصل الآن الوضع المضغوط على تحسينات إضافية، مما يسهل تشغيل الألعاب الحديثة والوصول إلى قائمة أصدقائك.

وتدرج ميزة Jump back in ما يصل إلى 9 ألعاب عبر الشاشة الرئيسية لتطبيق إكس بوكس، ويمكنك الضغط على زر القائمة الموجود عبر وحدة التحكم لبدء اللعبة مباشرة.

وتعد الميزة ذكية بما يكفي لمعرفة إذا كان هناك لعبة قيد التشغيل. وعندما تنقر على أي لعبة، فإنك تنتقل مباشرةً إلى مركز اللعبة حتى تتمكن من معرفة الأصدقاء الذين يلعبون، وإنجازاتك، و أكثر.

ويمكنك أيضًا النقر بزر الفأرة الأيمن أو الضغط على زر القائمة الموجود عبر وحدة التحكم لبدء اللعب باللعبة مباشرةً من قائمة السياق.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين لوحة الأصدقاء لتسهيل الوصول إليها باستخدام جهاز محمول أو وحدة تحكم.

ويتوفر الآن وصول سريع من الشريط الجانبي إلى قائمة الأصدقاء المنسدلة التي تحتوي أزرارًا كبيرة يمكن النقر عليها للانضمام إلى الدردشات الجماعية.

ولا يزال أمام مايكروسوفت طريق طويل لتقطعه لتحسين تجربة الأجهزة المحمولة عمومًا في ويندوز.

وفي حال كنت مشتركًا في PC Game Pass وتمتلك جهازًا محمولًا يعمل بنظام ويندوز، فإنك تحصل على بعض التحسينات المبكرة قبل أن يركز فريق ويندوز على التنقل في وحدة التحكم عبر نظام التشغيل.

وتعد هذه الإضافات مفيدة، مع أن المستخدمين لا زالوا يواجهون صعوبة في التنقل ضمن تطبيق إكس بوكس عبر جهاز ROG Ally دون لمس الشاشة.

وقد يكون الوصول إلى الشريط الجانبي صعبًا في كثير من الأحيان عند الانتقال إلى الجهة السفلية من الصفحة.

ويبدو أن تطبيق إكس بوكس يتعطل في أقسام معينة ويمنع وصولك إلى الشريط الجانبي عن طريق التنقل إلى اليسار إلا إذا كنت في الجهة العلوية من الصفحة أو كنت قد سلطت الضوء على عنصر معين.