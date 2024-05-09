قمة “AIM” للاستثمار تسلط الضوء على الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية

شهدت فعاليات قمة (AIM) للاستثمار 2024، المنعقدة حاليًا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، سلسلة من الجلسات النقاشية ضمن محاورها الرئيسية التي شملت محور الابتكار والتكنولوجيا، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقمة الاستثمار في ريادة الأعمال، ومنتدى مستقبل التمويل.

محور الابتكار والتكنولوجيا:

سلط محور الابتكار والتكنولوجيا الضوء على باقة متنوعة من الموضوعات شملت: إنترنت الأشياء، والرقمنة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتنمية الحضرية المستدامة. وتطرقت الجلسة التي أدارها غلين غيلمور، إلى الدور الحاسم لعملية صنع القرار القائمة على البيانات في تشكيل الصناعات المستقبلية، حيث أكدت كاتالينا فالنتينو، من شركة (ELIXR)، وتشارلز أوستين أنجيل، من شركة (Modern Edge)، أهمية الاستفادة من التوائم الرقمية والتكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وتعزيز الإنتاجية.

وأشار مارتن ييتس، المستشار الأول للتكنولوجيا الحكومية في شركة بريسايت (Presight) إلى أهمية البيانات الجديرة بالثقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت ليلي لو، من مؤسسة (DESMO)، أهمية الأمن السيبراني في بيئات إنترنت الأشياء، في حين قالت كاتالينا فالنتينو، الرئيسة التنفيذية لشركة ELIXR: “تعدُ تكنولوجيا التوائم الرقمية هي الفضلى في بناء مدن المستقبل التي تتطور مع استخدام الذكاء الاصطناعي”.

بينما أشار تشارلز أوستين أنجيل من شركة (Modern Edge) إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن الذكاء البشري، بل مكمل له.

محور الشركات الصغيرة والمتوسطة:

قدم محور الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال جلسات اليوم الثاني من قمة (AIM) للاستثمار ووجهات نظر ثاقبة حول سبل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والابتكار.

وأكدت الدكتورة آسيا بن سعد، مديرة التعاون والشراكة في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وإبراييف دانيال، من اتحاد قيرغيزستان للصناعة وريادة الأعمال، أهمية تعزيز بيئة تمكينية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مصادر التمويل لرواد الأعمال، وإطلاق مبادرات بناء القدرات.

وتناولت الجلسات حلول التمويل البديلة وهي: منصات الإقراض البديلة، ومزايا الإقراض من نظير لنظير في توفير وصول أسرع إلى رأس المال، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية إدارة المخاطر والرقابة التنظيمية في ضمان استقرار وسلامة هذه المنصات.

وقال ثامي زوندي، خبير الاقتصاد والتنمية والاستثمار في RSA: “تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنزلة العمود الفقري لاقتصادات الدول، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن ثقة العملاء حيث يستخدم اليوم في خدمات التوصيل وفي التجارة الإلكترونية”.

منتدى مستقبل التمويل:

شكل الأمن السيبراني إحدى النقاط المحورية التي سُلط الضوء عليها في محور منتدى مستقبل التمويل، وقد أكد الخبراء الذين شاركوا في جلسات منتدى مستقبل التمويل أهمية الدور الجوهري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأنشطة الاحتيالية ومنعها، وسلطوا الضوء على قوة تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل: ChatGPT في حماية المؤسسات المالية من التهديدات السيبرانية.

كما تناولت الجلسات الآثار المترتبة على تقنية التزييف العميق وأهمية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في الحفاظ على الخصوصية والأمن.

وقدم منتدى مستقبل التمويل استكشافًا شاملًا للتقاطع بين التمويل والتكنولوجيا، وسلط الضوء على فرص الابتكار والتعاون والتكيف في العصر الرقمي، وأهمية تبني التطورات التكنولوجية بوصفها المفتاح لدفع الكفاءة والأمن والمرونة في القطاع المالي، لا سيما في ضوء ما تواجهه المؤسسات المالية من تعقيدات في عالم متزايد الترابط.