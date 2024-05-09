شارب تكشف عن Aquos R9 و Aquos Wish 4

تعمل شارب على توسيع محفظتها بجهازين جديدين هما Aquos R9 و Aquos Wish 4 وكلاهما سيكون حصريًا لليابان في البداية مع التوسع المخطط له في أسواق، مثل تايوان وإندونيسيا وسنغافورة لاحقًا.

ويتميز كلا الهاتفين بتصميمات بسيطة، ويتبع Aquos R9 نهج الكاميرا أولًا من خلال مستشعراته الثلاثية بدقة قدرها 50 ميجابكسل المطورة بالاشتراك مع لايكا Leica.

ويحتوي Aquos R9 كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر بقياس قدره 1/1.55 بوصة وعدسة لايكا هيكتور وفتحة عدسة قدرها f/1.9، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2 ومجال رؤية قدره 122 درجة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2.

وزودت شارب الهاتف بشاشة من نوع Pro IGZO OLED بقياس قدره 6.5 بوصات وبدقة قدرها 1080×2340 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 240 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 1500 شمعة في المتر المربع. ويحتوي الجهاز مكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos.

وعلى عكس الهواتف السابقة المزودة بشرائح كوالكوم الرائدة، فإن Aquos R9 يأتي مع مجموعة شرائح Snapdragon 7+ Gen 3 من الفئة المتوسطة وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، ويحتوي بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير. وأضافت شارب أيضًا معايير IP68 و MIL-STD-810H لمقاومة الماء والغبار.

في حين زودت شارب هاتف Aquos Wish 4 بشاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.6 بوصات وبدقة قدرها 720×1612 بكسلًا ومجموعة الشرائح Dimensity 700 المدعومة بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت.

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.8، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، إلى جانب بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، وهو حاصل على معايير IP68 و MIL-STD-810H مثل Aquos R9.