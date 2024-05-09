دبي تستضيف مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي يوم الثلاثاء المقبل

ستنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2024) يوم الثلاثاء القادم وتستمر حتى يوم الخميس 16 من مايو الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية.

وينظم هذا الحدث الكبير كل من جامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع شركة (تيرابين) العالمية لتنظيم المؤتمرات. ويهدف (سيملس الشرق الأوسط 2024) إلى جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي من مختلف أنحاء المنطقة والعالم لمناقشة أحدث التوجهات والتطورات في هذا المجال الحيوي.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام إعلان نتائج تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2024، الذي يقدم تقييمًا شاملًا لمستوى نضوج تجربة التحول نحو الاقتصاد الرقمي في كل دولة عربية، مع إبراز الفرص والتحديات التي تواجهها.

كما سيشهد المؤتمر إطلاق مبادرتين جديدتين، وهما:

مبادرة المركز العربي والإسلامي للبحوث العلمية المشتركة بالشراكة مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا: وهي مبادرة تهدف إلى إنشاء مجمع للبحث العلمي على مستوى الدول العربية والإسلامية للاهتمام بقضايا تطوير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

مبادرة البرنامج العربي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع شركة الاستثمارات السنغافورية: وهي مبادرة تسعى إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي توليدي باللغة العربية، وتركز المبادرة في إدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأساسية مثل: التعليم والصحة والخدمات الحكومية لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والابتكار.

ويُعدّ هذا المؤتمر والمعرض هو الأكبر في الشرق الأوسط في مجال موضوعات الاقتصاد الرقمي، حيث تشارك فيه أكثر من 600 شركة دولية، و400 شركة ناشئة.

وستشهد نسخة هذا العام حضورًا مميزًا، حيث سجل أكثر من 25000 زائر حتى الآن، ويشارك فيه أكثر من 500 متحدث من جهات عالمية، في 200 جلسة متخصصة تقام على هامش المعرض وتُلقي الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية.

ويشارك في جلسات المؤتمر، نخبة من الخبراء الدوليين في المحاور الرئيسية للمؤتمر، وهي: الخدمات المصرفية الرقمية، والهوية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية والرقمية، وخدمات الإقراض، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والخدمات اللوجستية، والتسويق الإلكتروني، وقطاع البنوك، بالإضافة إلى عشرات الجلسات والمحاضرات حول التطبيقات الرقمية المتقدمة في القطاعين العام والخاص.