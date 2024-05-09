جوجل تجلب ميزة Circle to Search إلى آيفون

وجدت جوجل طريقة لجلب مجموعة متنوعة من إيماءة ميزة Circle to Search الذكية لمستخدمي آيفون.

وتتيح الميزة لمستخدمي أندرويد البحث من أي مكان عبر أجهزتهم عن طريق وضع دائرة أو تحديد ما هو مطلوب أو الخربشة أو النقر، مما يسهل التعامل مع بحث جوجل من أي شاشة.

ولم يكن هناك خيار مماثل متاح لمستخدمي آيفون، إذ إن جوجل لا تتحكم في نظام التشغيل iOS كما تفعل مع أندرويد.

ومن أجل التغلب على هذه المشكلة، تستخدم جوجل الآن زر الإجراء من آبل عبر أجهزة آيفون 15 برو لتمكين طريقة سريعة للبحث بصريًا عن أي شيء عبر شاشتك بضغطة زر واحدة فقط.

ولم يعد زر الإجراء بمنزلة مفتاح لضبط الرنين والوضع الصامت فقط، بل يتيح للمستخدمين تخصيص وظيفة الزر الجانبي لجهاز آيفون وفقًا لاحتياجاتهم، إذ يمكن تهيئته لتشغيل الكاميرا وترجمة محادثة وتمكين وضع التركيز وتشغيل المصباح والمزيد.

كما يمكن للمستخدمين تعيين اختصار خاص لزر الإجراء لبدء مهمة أخرى، مثل بدء جلسة صوتية لروبوت الدردشة ChatGPT.

وفي حالة جوجل، أطلقت الشركة اختصارًا يتيح لمستخدمي آيفون بدء البحث المرئي عبر Google Lens.

ويوفر تطبيق جوجل لنظام التشغيل iOS طريقة لاستخدام Google Lens للبحث المرئي، مع أن إضافة الاختصار تسهل بدء البحث بإيماءة بسيطة، على غرار أندرويد.

ومن أجل استخدام الاختصار، يحتاج مستخدمو آيفون إلى تثبيت تطبيق جوجل لنظام التشغيل iOS، ومن ثم تنزيل الاختصار وتعيينه لزر الإجراء من إعدادات iOS.

وتستطيع إنشاء الاختصار بنفسك من خلال تطبيق اختصارات iOS عبر إنشاء اختصار يلتقط لقطة شاشة أولًا ومن ثم ينفذ الإجراء Search Image with Google Lens.

ويحاكي هذا الاختصار ميزة Circle to Search، مع أنه يستخدم Google Lens عبر أجهزة آيفون.

كما يمكنك استخدام الاختصار عبر أجهزة آيفون الداعمة لميزة إمكانية الوصول Back Tap. وتتيح لك ميزة إمكانية الوصول النقر نقرًا مزدوجًا أو النقر ثلاث مرات على الجزء الخلفي من آيفون من أجل تنشيط وظائف النظام، مثل المكبر، أو تشغيل المصباح اليدوي، أو في هذه الحالة، تشغيل اختصار iOS.