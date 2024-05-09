تيك توك تصنف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي

أعلنت تيك توك أنها بدأت بتصنيف المحتوى الخارجي المولد بالذكاء الاصطناعي.

ومع هذا التغيير، إذا نشر منشئ المحتوى محتوى عبر المنصة مولدًا من خلال خدمة مثل DALL-E 3 من OpenAI، فإن المنصة تضيف إلى المحتوى تلقائيًا تصنيف “مولد بالذكاء الاصطناعي” لإعلام المشاهدين.

وتضيف تيك توك التصنيف من خلال استخدام بيانات اعتماد المحتوى، وهي تقنية من التحالف المسمى C2PA، الذي شاركت في تأسيسه كل من مايكروسوفت وأدوبي.

وترفق بيانات اعتماد المحتوى بيانات وصفية محددة بالمحتوى يمكن لمنصة تيك توك استخدامها بعد ذلك لتحديد المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وتصنيفه.

ونتيجة لذلك، بدأت تيك توك تلقائيًا بتصنيف المحتوى الخارجي المولد بالذكاء الاصطناعي مع إرفاق بيانات اعتماد المحتوى.

وتطرح المنصة التغيير الذي تطبقه على جميع المستخدمين على مستوى العالم في الأسابيع المقبلة.

وتصنف تيك توك المحتوى المولد من خلال تأثيرات المنصة للذكاء الاصطناعي، وتعزز ذلك من خلال تسمية المحتوى المولد عبر منصات أخرى تستخدم بيانات اعتماد المحتوى، مثل DALL-E 3 من OpenAI و Bing Image Creator من مايكروسوفت.

وتلتزم مايكروسوفت وأدوبي و OpenAI ببيانات اعتماد المحتوى، وتعهدت جوجل بدعم بيانات اعتماد المحتوى أيضًا.

وتطالب تيك توك المبدعين بالكشف عند نشر محتوى مولد أو محسن بالذكاء الاصطناعي، وأوضحت أنها ترى التغيير الجديد بصفته طريقة إضافية لضمان تصنيف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، مع تخفيف الضغط أيضًا عن منشئي المحتوى.

وفي الأشهر المقبلة، تبدأ تيك توك أيضًا بربط بيانات اعتماد المحتوى بالمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي من خلال تأثيرات المنصة للذكاء الاصطناعي.

وتتضمن البيانات التعريفية لبيانات اعتماد المحتوى تفاصيل بخصوص مكان توليد المحتوى وكيفية توليده أو تحريره بالذكاء الاصطناعي، وتظل مرفقة بالمحتوى عند تنزيله.

وتستطيع المنصات الأخرى التي تعتمد بيانات اعتماد المحتوى تصنيف المحتوى تلقائيًا على أنه مولد بالذكاء الاصطناعي.

وتلتزم المنصة الصينية بتصنيف محتوى الذكاء الاصطناعي عبر خدمتها، كما تسعى أيضًا إلى المساعدة في ضمان تصنيف المحتوى المولد عبر خدمات تيك توك للذكاء الاصطناعي عند نشره عبر منصة أخرى.

وقالت المنصة: “يعد المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي بمنزلة مخرجات إبداعية مذهلة، مع أن الشفافية للمشاهدين أمر بالغ الأهمية”.

وأضافت: “من خلال الشراكة مع النظراء لتصنيف المحتوى عبر المنصات، فإننا نسهل على المبدعين استكشاف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة، مع الاستمرار بردع المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي الضار أو المضلل المحظور عبر تيك توك”.

وتروج المنصة أنها أول منصة لنشر الفيديو تستخدم بيانات اعتماد المحتوى، وقالت إنها ملتزمة بمكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي الخادع في الانتخابات، وإن سياساتها تحظر بشدة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي المضلل، وذلك في حال كان خاضعًا للتصنيف أم لا.