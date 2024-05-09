أوبو تعلن هاتفها الذكي Realme GT Neo 6

أعلنت أوبو هاتفها الذكي الجديد في سلسلة Neo بعد إطلاق GT Neo 6 SE في الشهر الماضي.

ويحتوي جهاز الفئة المتوسطة الجديد Realme GT Neo 6 شاشة منحنية من نوع 8T LTPO AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2780×1264 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع تصل إلى 6000 شمعة في المتر المربع لمحتوى HDR.

وتتميز الشاشة بماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع، وثقب للكاميرا الأمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2.

ويحتوي الجزء الخلفي كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX882 من سوني وميزة تثبيت الصورة بصريًا، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع مستشعر IMX355 من سوني.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 5 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويتميز الهاتف بشريحة Snapdragon 8s Gen 3 التي أعلنتها كوالكوم سابقًا، وهي الشريحة التي من المفترض أن تقدم أداءً أفضل مقارنة بشريحة Snapdragon 8 Gen 3، إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات Adreno 735.

وزودت أوبو الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X تصل سعتها إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 تصل سعتها إلى 1 تيرابايت.

وحصل الجهاز على تصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار، ويوجد نظام تبريد بمساحة قدرها 10014 ملم مربع مع وضع GT 5.0 و Geek Performance Panel 2.0.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 120 واط، مما يسمح بشحن البطارية من 0 في المئة إلى 50 في المئة خلال 10 دقائق.

كما يتمتع الهاتف بشريحة إدارة الطاقة SUPERVOOC S. وتقول أوبو إن الهاتف يمكنه الحفاظ على صحة البطارية بمقدار يزيد على 80 في المئة حتى بعد 1600 دورة شحن أو 4 سنوات من الاستخدام.

ويأتي هاتف أوبو الجديد Realme GT Neo 6 بسعر قدره 290 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 335 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 375 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 415 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.