أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في جهازي iPad Air و iPad Pro الجديدين

كشفت شركة آبل في حدث (Let Loose) الذي عقدته يوم الثلاثاء الماضي، عن الإصدارات الجديدة من جهازي iPad Air، و iPad Pro، التي تمتاز بالتصميم الأنيق والنحيف للغاية – إذ يُعدّ جهاز iPad Pro الجديد هو المنتج الأكثر نحافة في تاريخ شركة آبل حتى الآن – والشاشة المتطورة، والأداء الاستثنائي، بالإضافة إلى بعض إمكانيات الذكاء الاصطناعي الجديدة الرائعة.

يعمل جهاز (iPad Air) الجديد بالجيل الثاني من شريحة M2، ويعمل جهاز (iPad Pro) بشريحة M4 الجديدة الفائقة السرعة، مؤكدًا بذلك صحة الشائعات الأخيرة التي تناقلت تجاوز آبل شريحة M3 وانتقالها مباشرةً إلى M4. ولكن ما مزايا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها هذه الشرائح في جهازي آيباد الجديدين:

أولًا؛ إمكانيات الذكاء الاصطناعي في جهاز (iPad Air) الجديد:

يمتاز جهاز (iPad Air) الجديد بالأداء القوي وقدرات الذكاء الاصطناعي المذهلة بفضل الجيل الثاني من شريحة M2، التي تتميز بسرعة كبرى لوحدة المعالجة المركزية الثمانية النوى ووحدة معالجة الرسومات مع 10 نوى. إذ يُقدم iPad Air الجديد أداءً أسرع بنسبة تبلغ 50% مقارنة بالجيل السابق المزود بشريحة M1، وذلك بفضل النطاق الترددي الأسرع للذاكرة، كما أنه أسرع بنحو 3 مرات مقارنة بالجيل المزود بشريحة A14 Bionic.

بالإضافة إلى ذلك؛ تمتاز شريحة M2 بأنها تضم محركًا عصبيًا ذا 16 نواة فائق الكفاءة، يُقدم سرعة أعلى بنسبة تبلغ 40% مقارنة بشريحة M1. ويقدم جهاز (iPad Air ) الجديد أداءً استثنائيًا للذكاء الاصطناعي بفضل مسرعات التعلم الآلي المتكاملة في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات لتعزيز تقنية التعلم الآلي المدمجة في الجهاز.

1- مزايا في نظام التشغيل iPadOS:

يتيح الأداء الفائق لشريحة M2 للمستخدمين الاستمتاع بمجموعة من المزايا الذكية في نظام التشغيل iPadOS، ومنها:

مزية (البحث العام المرئي) Visual Look Up: التي تتعرف العناصر الموجودة في الصور ومقاطع الفيديو، مما يتيح لك البحث عن أي شيء تشاهده في الشاشة ومعرفة المزيد عنه بسهولة.

التي تتعرف العناصر الموجودة في الصور ومقاطع الفيديو، مما يتيح لك البحث عن أي شيء تشاهده في الشاشة ومعرفة المزيد عنه بسهولة. مزية (Subject Lift): التي تتيح لك فصل عناصر الصورة بسهولة لتحريرها أو مشاركتها.

التي تتيح لك فصل عناصر الصورة بسهولة لتحريرها أو مشاركتها. مزية (Live Text): التي تتعرف النص المكتوب بخط اليد في الصور، وتسمح لك بتحديد النص في الصور لنسخه أو مشاركته أو ترجمته، أو يمكنك استخدام الإجراءات السريعة لأداء مهام، مثل إجراء مكالمة هاتفية أو فتح موقع إلكتروني أو تحويل عملات.

2- أدوات قوية للمطورين:

يوفر نظام (iPadOS) أيضًا أطر عمل مثل (Core ML)، مما يسهل على المطورين الاستفادة من قدرات المحرك العصبي لتقديم مزايا ذكاء اصطناعي قوية في الجهاز مباشرةً.

3- مزايا الذكاء الاصطناعي في التطبيقات:

من خلال المجموعة الواسعة من التطبيقات التي تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن لمستخدمي جهاز (iPad Air) الجديد القيام بأمور مثل:

تحسين الصور باستخدام أداة التحسين التلقائي في Photomator، التي تعمل على تحسين الصور بنقرة واحدة عبر نماذج الذكاء الاصطناعي

تحليل الأداء الرياضي بنحو غير مسبوق باستخدام تطبيق (Onform) وإمكانيات تتبّع الحركة.

تشغيل تطبيقات الإنتاج والإبداع المتطورة التي تستخدم قوة الذكاء الاصطناعي، مثل: المساعد الذكي Copilot في تطبيقات Microsoft 365، وتطبيق Adobe Firefly.

يبدأ سعر جهاز (iPad Air) الجديد من 2,499 درهمًا إماراتيًا، وهو متاح للحجز الآن، وسيتوفر في المتاجر بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو 2024.

ثانيًا؛ إمكانيات الذكاء الاصطناعي في جهاز (iPad Pro) الجديد:

يعمل جهاز (iPad Pro) بشريحة M4 الجديدة الفائقة السرعة، التي تتمتع بتصميم فريد يعتمد على تكنولوجيا 3 نانومتر من الجيل الثاني، مما يجعلها أكثر كفاءة من أي شريحة قدمتها آبل حتى الآن. كما تمتاز بأنها تضم المحرك العصبي الأكثر قوة على الإطلاق، لذلك أصبح جهاز iPad Pro الجديد ذا قدرات كبيرة لتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي في الجهاز نفسه وليس عبر السحابة، وهو أمر تسعى إليه آبل بشدة للحفاظ على شعارها المميز وهو الخصوصية أولًا.

ومن ثم؛ يدعم جهاز (iPad Pro) الجديد العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي القوية، ومنها:

1- تحسين دقة الألوان والسطوع في الشاشة:

تقدم شريحة M4 تكنولوجيا رائدة لتحسين الدقة والألوان والسطوع إلى مستويات مذهلة مدعومة بمحرك الشاشة الجديد كليًا لشاشة ريتنا ألترا XDR.

2- أداء أسرع لتطبيقات التصميم ومعالجة الفيديو الاحترافية:

تضم شريحة M4 وحدة معالجة رسومات جديدة مع 10 نوى تعتمد على بنية الجيل الجديد من وحدة معالجة الرسومات المستخدمة في شريحة M3، التي تقدم مزايا مذهلة أول مرة في جهاز آيباد برو، تشمل: التخزين المؤقت الديناميكي، وتكنولوجيا تتبّع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة، وتكنولوجيا التظليل الشبكي المسرّعة بواسطة الأجهزة.

وعندما تُدمج هذه المزايا مع النطاق الترددي الأعلى للذاكرة الموحدة، ستحظى تطبيقات التصميم ومعالجة الفيديو الاحترافية مثل: Octane بأداء أسرع حتى 4 مرات مقارنة بأداء شريحة M2.

3- عزل العناصر في مقاطع الفيديو بنقرة واحدة:

تأتي شريحة M4 مع محرك عصبي فائق السرعة، إذ إنه قادر على تنفيذ ما يصل إلى 38 تريليون عملية في الثانية، مما يعني أنه أسرع حتى 60 مرة مقارنة بأول محرك عصبي من آبل في شريحة A11 Bionic.

ويُتيح هذا الأداء الفائق إمكانيات هائلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جهاز iPad Pro، مثل:

عزل العناصر من الصور ومقاطع الفيديو بنقرة واحدة: يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على عنصر في مقطع فيديو تصل دقته إلى 4K باستخدام مزية (Scene Removal Mask) في تطبيق Final Cut Pro لعزله عن خلفيته بدقة عالية.

يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على عنصر في مقطع فيديو تصل دقته إلى 4K باستخدام مزية (Scene Removal Mask) في تطبيق Final Cut Pro لعزله عن خلفيته بدقة عالية. معالجة الصور بشكل أسرع: تُتيح قوة المحرك العصبي معالجة الصور بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يُحسّن من أداء تطبيقات مثل: Adobe Photoshop، و Lightroom.

تُتيح قوة المحرك العصبي معالجة الصور بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يُحسّن من أداء تطبيقات مثل: Adobe Photoshop، و Lightroom. الترجمة الفورية للنصوص: يمكن لجهاز iPad Pro ترجمة النصوص فوريًا بدقة عالية باستخدام مزية (Live Text).

4- مسح المستندات ضوئيًا بسرعة:

يقدم جهاز (iPad Pro) مزية المسح الضوئي للمستندات أفضل من أي وقت مضى، وذلك بفضل تقنية (True Tone) المحدثة، التي توفر إضاءة مثالية عند تصوير المستندات، مما يضمن مسحًا ضوئيًا واضحًا ودقيقًا في أي ظروف إضاءة. وبفضل الذكاء الاصطناعي، يكتشف جهاز (iPad Pro) المستندات تلقائيًا دون الحاجة إلى ضبط إعدادات الكاميرا يدويًا.

كما يزيل الذكاء الاصطناعي أي ظلال من الصورة عن طريق ربط الإطارات الممسوحة ضوئيًا معًا، مما يضمن الحصول على مسح ضوئي واضح وسهل القراءة.

5- مزايا قوية للمطورين:

يحتوي iPadOS أيضًا على أطر عمل مثل (Core ML) الذي يسهل على المطورين الاستفادة من المحرك العصبي لتقديم مزايا استثنائية للذكاء الاصطناعي محليًا، بما يشمل: تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية مثل: نماذج التوليد بأداء رائع في الجهاز مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن حدث (Let Loose) يُشكل علامة مهمة في مسيرة آبل، حيث أعلنت الشركة أول جهاز تبرز فيه قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي كمزية رئيسية. إذ تُعدّ آبل الشركة الوحيدة البطيئة في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي مقارنة بالمنافسين مثل سامسونج وجوجل اللتين سبقتاها بطرح خصائص مدعومة بالذكاء الاصطناعي في هواتفهما الذكية.

ولكن مع جهاز iPad Pro الجديد، ترفع آبل وتيرة توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى اهتمامها المتزايد بهذه التكنولوجيا وإمكانياتها.

مؤتمر WWDC 2024 وإعلان المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي:

ستعقد آبل مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2024) بعد شهر واحد فقط، ونتوقع أن يشهد إعلانات مهمة حول مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في نظام التشغيل iOS 18. ومن المحتمل أن يحمل حدث إطلاق هواتف آيفون المرتقب في شهر سبتمبر القادم المزيد من الإعلانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وإذا كانت إستراتيجية آبل تركز في أخذ الوقت الكافي للوصول إلى أفضل تطبيق ممكن لهذه التكنولوجيا، فسوف نكتشف قريبًا مدى نجاح هذه الإستراتيجية. إذ تهدف آبل من خلال التركيز في الجودة إلى تقديم تجربة مستخدم مميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما قد يجعلها تبرز في هذا المجال على المدى الطويل.