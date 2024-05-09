أفضل 5 روبوتات دردشة يمكنك استخدامها بدلًا من ChatGPT

عندما أطلقت شركة OpenAI روبوت ChatGPT في نهاية عام 2022 حظي بشعبية كبيرة جدًا، ولكن بعد مدة قصيرة بدأت العديد من الشركات بتطوير روبوتات دردشة خاصة بها وأطلقتها بإصدارات مجانية ومأجورة والعديد منها أصبح يتفوق على ChatGPT.

فإذا كنت تستخدم روبوت ChatGPT لكنك غير راضٍ عن أدائه، أو ترغب في تجربة روبوتات دردشة جديدة، فيمكنك تجربة واحد أو أكثر من الروبوتات التالية التي تُعدّ أفضل البدائل لروبوت ChatGPT:

1- روبوت Microsoft Copilot:

يُعدّ روبوت Microsoft Copilot من أوائل روبوتات الدردشة المنافسة لروبوت ChatGPT، وقد أطلقته شركة مايكروسوفت باسم Bing AI Chat وأدمجته في محرك البحث Bing ومتصفح Edge، ثم غيّرت الشركة اسمه إلى Microsoft Copilot وأضافته إلى العديد من خدماتها، مثل: تطبيقات الإنتاجية Microsoft 365، وأداة Microsoft Designer، ونظام التشغيل ويندوز، كما قدمت مايكروسوفت أيضًا إصدار Copilot Pro المأجور الذي يتمتع بمزايا إضافية.

يستند روبوت Copilot في عمله إلى النموذج اللغوي GPT-4 الخاص بشركة OpenAI، ونموذج إنشاء الصور DALL-E، وأبرز ما يميزه عن ChatGPT أن الإصدار المجاني منه يعمل بنموذج لغوي متطور أكثر من النموذج اللغوي الذي يعمل به الإصدار المجاني من روبوت ChatGPT، كما أنه متصل بالإنترنت ويقدم إجابات دقيقة مع روابط لمصادر المعلومات لتتمكن من التحقق من صحتها وتعرّف المزيد عن الموضوع الذي تبحث عنه.

2- روبوت Google Gemini:

Google Gemini هو روبوت الدردشة الخاص بشركة جوجل، وظهر أول مرة باسم Bard في مارس 2023، وكان يعمل بالنموذج اللغوي LaMDA، وبعد مدة وجيزة، أتاحت جوجل إصدار Google Duet من روبوتها لتطبيقات Workspace الخاصة بها، ومنها: جيميل وجوجل درايف، ومستندات جوجل وغيرها. وبحلول ديسمبر 2023، حصل النموذج اللغوي الخاص بروبوت Bard على ترقية إلى نموذج Gemini LLM. وفي شهر فبراير، أدمجت جوجل كلًا من Duet و Bard في منتج واحد اسمه Gemini.

يعمل الإصدار المجاني من روبوت Gemini بالنموذج اللغوي Gemini Pro ويمتاز بقدرته على الكتابة ومنح الأفكار الجديدة، وإنشاء الصور، وهو سريع الاستجابة، ويمكنه أيضًا الوصول إلى المحتوى الخاص بك في جوجل درايف، وتلخيص مستندات جوجل، كما يمكنه تلخيص مقاطع الفيديو في يوتيوب.

3- روبوت Perplexity AI:

Perplexity AI هو روبوت دردشة يتضمن واجهة سهلة الاستخدام تشبه واجهة المستخدم الخاصة بروبوت ChatGPT، ويمكنك بسهولة البدء بكتابة استفسارك أو النقر فوق واحد من المواضيع المقترحة المتاحة للبدء بالمحادثة.

يمتاز هذا الروبوت بأنه يضيف الروابط الخاصة بالمصادر التي اعتمد عليها لتقديم الإجابة، ويواكب أحدث المعلومات في الإنترنت، ويتوفر بإصدارات متعددة؛ منها إصدار مجاني وآخر مأجور، ويعتمد الإصدار المجاني في عمله على النموذج اللغوي GPT-3.5 الخاص بشركة OpenAI ويعتمد الإصدار المأجور Perplexity Pro على عدّة نماذج لغوية، هي: GPT-4 وClaude 3 وMistral Large وLlama 3 ونموذج Perplexity التجريبي.

4- روبوت ChatSonic:

ChatSonic هو بديل مميز لروبوت ChatGPT طورته العلامة التجارية Writesonic للمساعدة في الكتابة وإنشاء المحتوى. ويتوفر منه إضافة مجانية تعمل في متصفح جوجل كروم.

يمكن استخدام هذا الروبوت مجانًا أو الاشتراك بواحدة من الخطط المتوفرة للأفراد والفرق، وعلى غرار العديد من روبوتات الدردشة الأخرى، يعتمد الإصدار المجاني من ChatSonic على النموذج اللغوي GPT-3.5، وتعتمد الإصدارات المأجورة على النماذج اللغوية GPT-4 LLM و Claude 3 Opus، ونماذج إنشاء الصور DALL-E و Stable Diffusion.

5- روبوت Anthropic Claude:

يمتاز روبوت Anthropic Claude بقدرته العالية على كتابة الأكواد البرمجية، والبحث وكتابة المحتوى وحل مسائل الرياضيات، ويُعدّ منافسًا قويًا لروبوتات الدردشة الأكثر شعبية مثل: ChatGPT، و Copilot، و Gemini، ويتضمن Claude أيضًا مزايا قد تفتقر إليها العديد من الروبوتات الأخرى، مثل: القدرة على تحميل المستندات وتحليلها.