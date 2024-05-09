أبرز الفروق بين هاتفي جوجل Pixel 8a و Pixel 8

كشفت جوجل قبل يومين عن هاتف Pixel 8a الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويشترك مع Pixel 8 الرائد في بعض المواصفات، مثل: حجم الشاشة، وعمر البطارية ونوع المعالج، وهناك بعض الفروق الطفيفة في مواصفات الكاميرات، وخيارات الألوان المتوفرة.

وفيما يلي سنوضح أبرز الفروق وأوجه التشابه بين هاتفي جوجل Pixel 8a و Pixel 8:

1- الشاشة:

يضم هاتف Pixel 8a شاشة تأتي بمقاس قريب جدًا من مقاس شاشة Pixel 8؛ إذ يضم Pixel 8a شاشة بمقاس قدره 6.1 بوصات، وأما شاشة هاتف Pixel 8 فيبلغ مقاسها 6.2 بوصات، وكلتا الشاشتين تمتازان بسطوع يصل إلى 1400 شمعة في المتر المربع عند تشغيل المحتوى بتقنية HDR وتبلغ ذروة سطوعهما 2000 شمعة في المتر المربع.

تدعم كلتا الشاشتين معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وتدعمان خاصية التشغيل الدائم (Always-on display)؛ مما يتيح لك رؤية الوقت وأي إشعارات على شاشة القفل دون لمس الهاتف.

تأتي شاشة Pixel 8a مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass 3، وأما شاشة Pixel 8 فهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus، وهو زجاج أحدث وأكثر مقاومة للخدش مقارنةً بزجاج Gorilla Glass 3.

2- الكاميرا:

يضم هاتفا جوجل Pixel 8a و Pixel 8 كاميرات خلفية ثنائية العدسات، وتأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل في هاتف Pixel 8، وأما في هاتف Pixel 8a فتأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والعدسة الثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل في هاتف Pixel 8a، وتبلغ دقتها 10.5 ميجابكسل في هاتف Pixel 8، وكلتا الكاميرتين لهما فتحة عدسة تبلغ f/2.2.

يشترك هاتفا جوجل Pixel 8a و Pixel 8 في العديد من مزايا الكاميرا المدمجة، مثل: (المحرر السحري) Magic Editor ومزية Best Take والممحاة السحرية (Magic Eraser) و Photo Unblur و Real Tone و Portrait Mode.

وفيما يتعلق بتسجيل مقاطع الفيديو، يمكن للكاميرات الخلفية والأمامية في كلا الهاتفين تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4k، وكلا الهاتفين يدعمان مزية الذكاء الاصطناعي (ممحاة الصوت السحرية) Audio Magic Eraser لإزالة الضوضاء من مقاطع الفيديو.

3- البطارية والشحن:

وفقًا لجوجل يحتوي كل من Pixel 8a و Pixel 8 على بطاريات يمكن أن تستمر بالعمل لأكثر من 24 ساعة. وعند تفعيل وضع Extreme Battery Saver، يمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 72 ساعة.

كلا الهاتفين يدعمان الشحن السلكي السريع والشحن اللاسلكي، لكن Pixel 8 الرائد يدعم الشحن اللاسلكي العكسي أيضًا الذي يسمح باستخدام Pixel 8 لشحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

وفيما يتعلق بسعة البطارية، يحتوي هاتف Pixel 8a على بطارية تبلغ سعتها 4492 ميلّي أمبير في الساعة، وأما هاتف Pixel 8 فيحتوي على بطارية أكبر قليلًا وتبلغ سعتها 4575 ميلّي أمبير في الساعة.

4- المعالج وسعة التخزين:

يعمل هاتفا جوجل Pixel 8a و Pixel 8 بمعالج Google Tensor G3 الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3 جيجاهرتز.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر كلا الهاتفين بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

5- الألوان والسعر:

يتوفر هاتف Pixel 8 بأربعة ألوان هي: الأسود، والأخضر الداكن، والوردي، والأخضر (Mint)، ويُباع بسعر يبدأ من 699 دولارًا، وأما هاتف جوجل Pixel 8a الجديد، فيتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأزرق والأخضر، وهو مُتاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 499 دولارًا.