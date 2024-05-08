ZTE تكشف عن Axon 60 و Axon 60 Lite

كشفت ZTE عن Axon 60 و Axon 60 Lite، وذلك بعد أن أعلنت في الشهر الماضي أحدث هواتفها الذكية الرائدة Axon 60 Ultra.

وزودت الشركة الصينية Axon 60 و Axon 60 Lite بشرائح Unisoc وكاميرات بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبطاريات بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، إلى جانب دعمها لشبكات الجيل الرابع 4G.

ويقدم Axon 60 شاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسلًا ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9.

في حين يحصل Axon 60 Lite على شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.6 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

ويتميز كل من Axon 60 و Axon 60 Lite بميزة ZTE Live Island التي تعرض الإشعارات والتذكيرات والأنشطة حول الكاميرا الأمامية على غرار Dynamic Island من آبل.

وزودت ZTE هاتف Axon 60 بمجموعة الشرائح Unisoc T616 إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي قدرها 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

ويحصل Axon 60 Lite على مجموعة الشرائح Unisoc T606 مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

ويتميز كلا الهاتفين بكاميرا خلفية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويحصل هاتف Axon 60 أيضًا على عدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل ومساعد عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، في حين يحصل Axon 60 Lite على مساعد عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل وكاميرا ذكاء اصطناعي.

ويحصل Axon 60 على كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، في حين يأتي Axon 60 Lite مزودًا بكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 13، ويجلبان بطاريات بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير مع شحن بقوة قدرها 22.5 واط.

كما يأتي الهاتفان مع منفذ صوتي لسماعات الرأس وبلوتوث 5.2 ودعم الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق.

ويأتي ZTE Axon 60 بسعر قدره 220 دولارًا، في حين يتوفر Axon 60 Lite بسعر قدره 180 دولارًا.