OpenAI تطور أدوات للكشف عن صور الذكاء الاصطناعي

أضافت OpenAI أداة جديدة لاكتشاف إذا كانت الصورة مولدة من خلال نموذج توليد الصور DALL-E، بالإضافة إلى طرق جديدة لوضع العلامات المائية الواضحة عبر المحتوى الذي يولده النموذج.

وفي تدوينة، أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنها بدأت بتطوير طرق جديدة لتتبع المحتوى وإثبات إذا كان مولدًا بالذكاء الاصطناعي.

ويتضمن ذلك مصنفًا جديدًا للكشف عن الصور يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد إذا كانت الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى علامة مائية مقاومة للتلاعب يمكنها وضعها عبر محتوى، مثل الصوت، مع إشارات غير مرئية.

ويتنبأ المصنف باحتمالية توليد الصورة من خلال DALL-E 3. وتدعي OpenAI أن المصنف يعمل حتى لو تعرضت الصورة للاقتصاص أو الضغط أو تغيير التشبع.

وتستطيع الأداة اكتشاف إذا كانت الصور مولدة من خلال DALL-E 3 بدقة قدرها 98 في المئة، مع أن أداءها فيما يتعلق بمعرفة إذا كان المحتوى مولدًا من خلال نماذج توليد الصور الأخرى ليس جيدًا.

وأضافت OpenAI سابقًا بيانات اعتماد المحتوى إلى البيانات الوصفية للصورة من تحالف C2PA. وتعد بيانات اعتماد المحتوى علامات مائية تتضمن معلومات بخصوص من يملك الصورة وكيفية إنشائها.

وتعد OpenAI عضوًا في تحالف C2PA، إلى جانب شركات، مثل أدوبي ومايكروسوفت، وانضمت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة هذا الشهر إلى اللجنة التوجيهية لتحالف C2PA.

وبدأت OpenAI أيضًا بإضافة علامات مائية إلى المقاطع من منصة تحويل النص إلى كلام Voice Engine.

ولا تزال شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة تحسن كلًا من مصنف الصور وإشارة العلامة المائية الصوتية.

وتقول OpenAI إنها تحتاج إلى الحصول على تعليقات من المستخدمين لاختبار فعاليتها. ويمكن للباحثين والمجموعات الصحفية غير الربحية اختبار مصنف اكتشاف الصور من خلال التقديم عبر منصة الوصول إلى أبحاث OpenAI.

وتعمل OpenAI على اكتشاف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي منذ سنوات، مع أنها اضطرت في عام 2023 إلى إنهاء برنامج حاول تعرف النص المكتوب بالذكاء الاصطناعي؛ لأن مصنف نص الذكاء الاصطناعي كانت دائمًا دقته منخفضة.