5 طرق يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها مساعدة الآباء في تربية أطفالهم

يواجه الوالدان تحديات جديدة في تربية أطفالهم بسبب التغيرات السريعة في التكنولوجيا وأساليب العيش التي نشهدها في الوقت الحالي، ومع ذلك أصبح هناك طرق جديدة يمكن للوالدين الاستفادة منها للمساعدة في التربية، وأبرزها: روبوتات الذكاء الاصطناعي.

يمكن للوالدين استخدام هذه الروبوتات بعدّة طرق مختلفة للمساعدة في تربية الأبناء، ومع أن هذه الطرق محدودة، فإنها قادرة على زيادة التفاعل بين الأبناء والآباء وتخفيف العبء عن الوالدين في بعض الحالات.

وفيما يلي سنذكر 5 طرق يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها مساعدة الوالدين في تربية أطفالهم:

1- استخدام الذكاء الاصطناعي للبدء بمحادثة مهمة مع الطفل:

لنفترض أنك بحاجة إلى مساعدة في كيفية البدء بمحادثة مهمة مع طفلك عن موضوع حساس. في هذه الحال، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في البدء بالمناقشة.

اطلب من روبوت الدردشة Copilot أو Gemini على سبيل المثال أن يقترح عليك طريقة معينة لفتح نقاش مهم مع طفلك عن موضوع حساس، وسيقدم لك الروبوت بعض النصائح الجيدة للبدء بالمحادثة.

على سبيل المثال: اكتب لروبوت Copilot المطالبة التالية: اقترح طريقة مناسبة للبدء بمناقشة موضوع حساس مع طفلي.

ستحصل على مجموعة من النصائح المفيدة كالموضحة في الصورة التالية:

نظرًا إلى أن الروبوت لا يعرفك أو يعرف طفلك، فقد لا تناسب المعلومات والنصائح التي يقدمها أسلوبك الخاص بالتربية، لذلك خذ ما يناسبك فقط من النصائح والمقترحات التي يقدمها الروبوت.

2- استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء قصص ما قبل النوم:

يحب الكثير من الأطفال الاستماع إلى القصص قبل النوم، وعادةً يروي الأب أو الأم قصة خيالية من تأليفهما ولا يكون لها معنى ولا يتعلم الطفل منها شيئًا جديدًا، لذلك من الجيد اختيار قصص مفيدة لطفلك لروايتها قبل النوم.

ومع أن هناك العديد من القصص الورقية والإلكترونية المفيدة، فإن روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تكتب لك قصيرة قصيرة ترويها لطفلك قبل النوم تتضمن اسمه وتتحدث عن موقف حصل معه في ذلك اليوم؛ مما يساعد في تعليم الطفل كيف يتعامل مع المواقف المختلفة عندما يتعرض لها مرة أخرى في المستقبل، وهذا يعني أن روبوتات الذكاء الاصطناعي ستساعدك في إنشاء قصص مخصصة لطفلك.

على سبيل المثال: اكتب لروبوت الدردشة Copilot المطالبة التالية:

اكتب قصة قصيرة لروايتها لطفل قبل النوم تتحدث عن طفل اسمه أمير تعرّض للتنمر في المدرسة بسبب شكل شعره وأن تركز القصة في تعليمه كيفية الثقة بنفسه وأن يحب شكله كما هو.

سيكتب الروبوت قصة قصيرة تتضمن بعض النصائح التي يمكنك تعليمها لطفلك لزيادة ثقته بنفسه، وتوضح الصورة التالية القصة التي حصلنا عليها:

من المهم قراءة القصة جيدًا قبل روايتها لطفلك، وتغيير أي كلمات لا تراها مناسبة أو تحسين القصة بزيادة بعض المعلومات، ولجعل القصة مخصصة أكثر لطفلك ولضمان أن تناسب عمره اذكر عمر طفلك في المطالبة.

من المهم أيضًا ألّا تستخدم أي أدوات ذكاء اصطناعي لسرد قصة ما قبل النوم لطفلك؛ لأن الأطفال يفضلون الاستماع إلى أصوات آبائهم أو أمهاتهم؛ لأنها مألوفة لهم ولكل أب وأم طريقة فريدة ومميزة في التحدث مع طفله وهو شيء لا يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيقه.

3- المساعدة في تخطيط الوجبات الغذائية الصحية:

إذا كنت تخطط لتعليم طفلك اختيار الوجبات الصحية وتقليل تناول الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية، يجب أن تُحضّر له بعض الوجبات الصحية في المنزل، وإذا لم يكن لديك فكرة عن كيفية تحضير هذه الوجبات فيمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة.

على سبيل المثال: يمكنك استخدام ChatGPT أو Copilot وطلب اقتراح أفكار لوجبات صحية بناءً على المكونات الموجودة لديك، ثم ابدأ بتحضيرها أنت وطفلك.

وقبل البدء بتحضير الوجبات التي اقترحها الروبوت، من المهم التحقق من صحة المعلومات التي حصلت عليها من الروبوت من مواقع موثوقة.

4- اقتراح ألعاب وأنشطة منزلية للأطفال:

يمكن للوالدين استخدام ChatGPT أو Copilot أو أي روبوت آخر من روبوتات الدردشة لطلب اقتراح أفكار لأنشطة ترفيهية وتعليمية مناسبة للأطفال، ويمكن أن تطلب من الروبوت أفكارًا لألعاب وتجارب علمية وألغاز وأنشطة ترفيهية مناسبة لفئة عمرية محددة حتى يمنحك أفكارًا مناسبة لطفلك، واطلب منه أن تكون الأنشطة منزلية يمكنك ممارستها داخل المنزل إذا لم تكن ترغب في الخروج بسبب الأحوال الجوية أو أي سبب آخر.

5- المساعدة في تدريس الأطفال:

يمكن لروبوتات الدردشة مثل: ChatGPT و Copilot و Gemini مساعدة الوالدين في تحضير أسئلة اختبار لأطفالهما، أو شرح كيفية حل مسألة رياضية معقدة؛ إذ يمكن للأب أو الأم أن يطلبوا من روبوت الدردشة توضيح كيفية حل مسألة رياضية معقدة، وبعد التحقق من أن الروبوت كتب الخطوات الصحيحة، يمكنهما تعليم الطريقة لأطفالهما.

وفي أوقات الامتحانات، يمكن للأب أو الأم أن يستخدما روبوتات الدردشة لتحضير أسئلة عن المادة التعليمية الخاصة بطفلهما، وطرح هذه الأسئلة على الطفل لمساعدته في التحضير للامتحان بنحو جيد.