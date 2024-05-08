وول مارت تطلق جهاز البث Onn 4K Pro

أدرجت وول مارت Walmart جهاز البث ومكبر الصوت الذكي الجديد Onn 4K Pro بعد أسبوع من تسرب المنتج إلى العالم الحقيقي وظهوره عبر موقع المتجر.

ويأتي جهاز Onn 4K Pro الجديد بسعر قدره 50 دولارًا، وهو مزود بمزايا جديدة، ويشمل ذلك مكبر صوت ذكيًا مدمجًا لمساعد جوجل و Dolby Vision و Dolby Atmos و HDR.

كما أنه مزود بجهاز تحكم مِن بُعد مزود بزر Free TV لتوجيهك إلى قنوات البث المتلفز المجاني المدعوم بالإعلانات من جوجل، بالإضافة إلى زر نجمة قابل للتخصيص يمكنه تشغيل تطبيق أو تغيير مدخلات التلفاز.

ويحتوي جهاز وول مارت ميكروفونًا، ويعني هذا أنك لا تحتاج إلى العثور على جهاز التحكم من بُعد للتفاعل.

ويعمل الجهاز مثل Nest Mini مع مساعد جوجل، إذ يمكنك أن تطالب Onn 4K Pro بتشغيل مقطع فيديو عبر يوتيوب أو تشغيل الأضواء في منزلك الذكي وغير ذلك الكثير، وكل ذلك دون استخدام اليدين.

كما أن جهاز وول مارت يبدو أيضًا مثل Nest Mini، مع غطاء قماشي شبكي مدمج وخط من أربعة مصابيح LED.

ولم تصنع جوجل جهاز Onn 4K Pro، مع أنه يبدو وكأنه خليفة لجهاز Chromecast with Google TV البالغ سعره 50 دولارًا الذي أطلقته جوجل في عام 2020.

وبالمقارنة، يتمتع جهاز وول مارت Onn 4K Pro بدعم معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6 بالإضافة إلى الإيثرنت، في حين أن Chromecast with Google TV يدعم معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 5.

ويعمل Onn 4K Pro بمعالج رباعي النواة مع معالج الرسوميات Mali-G31 MP2، ويتمتع بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 3 جيجابايت، مقارنةً بمقدار 2 جيجابايت لجهاز Chromecast with Google TV.

ويأتي جهاز وول مارت مزودًا بمساحة تخزين داخلية قدرها 32 جيجابايت، مقارنةً بمقدار 8 جيجابايت لجهاز Chromecast with Google TV.

ويتيح لك Onn 4K Pro استدعاء مساعد جوجل عبر قول “Hey Google” دون الحاجة إلى الضغط على جهاز التحكم من بُعد.