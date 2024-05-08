واشنطن تمنع شراء هواوي لرقاقات كوالكوم وإنتل

ألغت الولايات المتحدة التراخيص التي تسمح لشركة هواوي بشراء أشباه الموصلات من شركتي كوالكوم وإنتل، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، مما يشدد قيود التصدير تجاه شركة تصنيع معدات الاتصالات الصينية.

ويؤثر سحب التراخيص في مبيعات الولايات المتحدة من الرقاقات المستخدمة في الهواتف وأجهزة الحواسيب المحمولة من شركة تصنيع معدات الاتصالات الصينية.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول قرار الإدارة، وقال إن هذه الخطوة أساسية لمنع تطوير الصين الذكاء الاصطناعي المتقدم.

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية سحب تراخيص معينة للصادرات إلى هواوي، مع أنها رفضت تقديم تفاصيل.

وقالت الوكالة في بيان لوكالة بلومبرغ: “ندرس باستمرار كيف يمكن لضوابطنا أن تحمي أمننا القومي ومصالح سياستنا الخارجية بطريقة فضلى”.

وقالت كوالكوم سابقًا إن أعمالها التجارية مع هواوي محدودة وسمح للشركة بتزويد هواوي بالرقاقات التي توفر شبكات الجيل الرابع 4G. ويمنع بيع منتجات تسمح بالوصول إلى شبكات الجيل الخامس 5G.

ولا تصنف هواوي في قائمة أفضل 10 عملاء لشركة كوالكوم، كما أنها لا تظهر في قائمة أفضل عملاء إنتل.

ويعد هذا القرار بمنزلة الخطوة الأمريكية الحديثة للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات.

ويدرس المسؤولون أيضًا فرض عقوبات على 6 شركات صينية يشتبهون في أنها يمكنها توريد الرقاقات لشركة هواوي المدرجة في قائمة القيود التجارية الأمريكية منذ عام 2019.

وتضغط الولايات المتحدة أيضًا على حلفائها، ويشمل ذلك اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا، لتشديد القيود على بيع أدوات تصنيع الرقاقات في الصين، مع كون هواوي الهدف الرئيسي لهذا الجهد.

وحث ماكول وغيره من المشرعين الجمهوريين وزارة التجارة على إلغاء تراخيص الشركات لبيع الرقاقات لشركة هواوي.

وتصاعدت الدعوات بعد أن كشفت الشركة الصينية عن هاتف ذكي مدعوم بمعالج متطور مصنوع في الصين أثناء زيارة وزيرة التجارة جينا ريموندو للصين في شهر أغسطس.

وفتحت إدارة بايدن تحقيقًا في الشريحة، التي كشف تحليل وكالة بلومبرغ أنها من صنع شركة تصنيع الرقاقات الصينية SMIC.

وقال مسؤول تجاري في وقت سابق من هذا العام إن SMIC ربما تكون قد انتهكت القانون الأمريكي إذا زودت هواوي بتلك الشريحة.

وصنعت SMIC الرقاقة باستخدام التكنولوجيا الهولندية والأمريكية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ، مما يشير إلى أن الصين لا تزال تعتمد على الأدوات الأجنبية لإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة، وذلك بغض النظر عن جهود بكين لبناء سلسلة توريد محلية كاملة.