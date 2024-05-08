هواوي تكشف عن جهازها اللوحي MatePad 11.5S

كشفت شركة هواوي رسميًا عن MatePad 11.5S، وهو جهاز لوحي جديد يضم العديد من المزايا الجديدة، وستتيحه الشركة في الأسواق العالمية.

ويحتوي الجهاز على شاشة قياسها 11.5 إنشًا من نوع IPS LCD بدقة قدرها 2.8K وتردد قدره 144 هرتزًا، وكما هو الحال في إصدارات MatePad الحديثة الأخرى، يتوفر جهاز MatePad 11.5S بإصدار PaperMatte الذي يحاكي تجربة الكتابة على الورق عند استخدام قلم M-Pencil 3 الجديد من هواوي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتمتع المستخدم بتجربة الكتابة المريحة باستخدام لوحة المفاتيح عن طريق ربط الجهاز اللوحي بلوحة المفاتيح المنفصلة الملحقة، وسيكون ذلك مفيدًا لمحبي استخدام أجهزة الحاسوب المحمولة مع الاستفادة من صغر حجم الجهاز اللوحي.

ولم تكشف هواوي حتى الآن عن المعالج المستخدم في جهاز MatePad 11.5S، لكن من المتوقع أن يكون معالج Kirin 9010 المُستخدم في هواتف Pura 70 الجديدة.

ويحمل الجهاز ذاكرة عشوائية بحجم قدره 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت، وبطارية تبلغ سعتها 8800 ميلي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 22.5 واطًا، مع كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات خارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز يعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 4.2 من هواوي، وهو يدعم تشغيل تطبيقات أندرويد، لكنه لا يضم خدمات جوجل أو تطبيقاتها، ويحتوي على تطبيقات مميزة أخرى من هواوي مثل تطبيق الملاحظات Huawei Notes وتطبيق الرسم الجديد GoPaint.

وتطرح هواوي الجهاز اللوحي MatePad 11.5S بسعر قدره 400 يورو، ويمكن للمستخدمين الحصول على قلم M-Pencil ولوحة المفاتيح على نحو منفصل.