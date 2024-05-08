هواوي تطلق نسخة الفضاء من ساعة Watch 4 Pro

أعلنت هواوي إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Watch 4 Pro Space Edition “نسخة الفضاء” في الأسواق العالمية بعد إطلاقها في وقتٍ سابق في الصين.

وتعد نسخة الفضاء إصدارًا مطورًا مقارنةً بالإصدار الأساسي من ساعة هواوي Watch 4 Pro، إذ تضم النسخة الخاصة من الساعة الذكية بنية مصنوعة بالمعايير الفضائية مع طبقة من الكربون تشبه الماس من أجل مقاومة عالية للتآكل، وفقًا لما ذكرته هواوي.

ويتماشى التصميم المميز للساعة مع اسمها، إذ تحتوي الساعة على إطار بلونين، هما الأحمر والأسود، وهو مصنوع من النانو سيراميك، الذي يعطي شكلًا مستوحى من تصميم صواريخ الفضاء.

ومع ذلك، هناك بعض الجوانب التي تتشابه فيها “نسخة الفضاء” مع ساعة Watch 4 Pro العادية، ومنها الشاشة من نوع LTPO AMOLED بقياس قدره 1.5 إنش وبدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا.

وتُقدم الساعة تقريرًا صحيًا دقيقًا بناء على 8 مؤشرات صحية رئيسية، وهي توفر برنامجًا لمراقبة القلب على نحو دقيق من خلال حساس +TrueSeen 5.5، وتستطيع الساعة قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم على مدار الساعة لتنبيه المستخدمين في حالات الخطر، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجلد ومراقبة التنفس أثناء النوم وتحليل تخطيط القلب وغيرها.

وتوفر هواوي واجهة مستخدم في الساعة تتميز بأشكال ورسوم متحركة مستوحاة من الفضاء تتناغم مع تصميم الساعة.

وتحتوي الساعة على بطارية يمكنها الصمود حتى 21 يومًا، مع دعم الاتصال القريب المدى NFC، ومكبر صوت وميكروفون مدمجين لتلقي المكالمات، كما أن الساعة الذكية مقاومة للماء طبقًا لمعيار 5 ATM. وتطرح هواوي الساعة بسعر قدره 650 يورو.