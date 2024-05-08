ميتا توسع خدمة التحقق المدفوعة للشركات

توسع ميتا خدمة التحقق المدفوعة للشركات، مضيفة 3 مستويات جديدة إلى البرنامج الذي يقدم امتيازات إضافية للشركات الراغبة في دفع اشتراك شهري.

وبدأت الشركة باختبار الخدمة المسماة Meta Verified مع الشركات في الخريف الماضي بعد طرح التحقق المدفوع للأفراد.

ومن خلال الخطط الجديدة، تقدم ميتا مجموعة واسعة من الخدمات لأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على منصتها.

وبموجب الهيكل الجديد، يبلغ سعر الخطة القياسية الأساسية مقدار 15 دولارًا شهريًا، وهي توفر شارة التحقق وتصنيفًا أعلى في البحث وحماية من انتحال الشخصية والقدرة على إضافة روابط للصور والوصول إلى دعم العملاء.

ويغطي كل اشتراك حسابًا واحدًا عبر فيسبوك أو إنستاجرام، ومن المتوقع أن يطرح البرنامج عبر واتساب قريبًا.

وفي حين أن هذه الخطة الأساسية أصبحت الآن بالسعر نفسه للشركات كما هي للأفراد، فإن الشركات تدفع علاوة كبيرة مقابل الامتيازات الإضافية.

وتوجد 3 مستويات إضافية لأصحاب الأعمال للاختيار من بينها، وهي خطة بلس بقيمة قدرها 45 دولارًا شهريًا، وخطة بريميوم بقيمة قدرها 120 دولارًا، وخطة ماكس بقيمة قدرها 350 دولارًا شهريًا.

ويتضمن كل منها إضافات، مثل القدرة على إضافة روابط إلى منشورات Reels ودعم العملاء السريع التتبع وخيارات إضافية لتخصيص الحساب.

وتعمل خطة ماكس أيضًا على توسيع الحماية من انتحال الشخصية لما يصل إلى 5 موظفين بالإضافة إلى امتيازات خدمة العملاء الإضافية.

وتتضمن الخطة أيضًا المراجعة نصف السنوية للحساب، التي تتكون من إرشادات مخصصة بخصوص إستراتيجية المحتوى.

وتتيح الخطة لأصحاب الحسابات طلب إجراء مكالمة هاتفية مع ممثل خدمة عملاء ميتا للمساعدة في حل مشكلات الحساب والمشكلات الأخرى.

وقالت نائبة رئيس ميتا لتجارب تحقيق الدخل الجديدة، براتيتي رايتشودري، إن توسيع Meta Verified يهدف إلى تلبية احتياجات الشركات أثناء رحلتها عبر تطبيقات الشركة، وأوضحت أن ميتا تواصل تعديل عروضها مع تسجيل شركات إضافية في برنامج التحقق المدفوع.

وكانت خدمة Meta Verified متاحة سابقًا للشركات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وتعمل عملاقة التواصل الاجتماعي الآن على توسيع نطاق إتاحة العرض ليشمل الأرجنتين والمكسيك وتشيلي وبيرو وفرنسا وإيطاليا.