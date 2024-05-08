ميتا تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي للإعلانات

قالت ميتا إنها تعمل على توسيع مجموعتها من منتجات إعلانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم أدوات يمكنها تلقائيًا إنشاء أشكال مختلفة من الصور وتراكب النص فوقها.

ومن المفترض إطلاق الأداة في مرحلة الاختبار دون العلامات المائية التي تضيفها شركة التواصل الاجتماعي عبر جميع الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، والتي وصفتها بأنه ميزة أمان رئيسية.

وقال جون هيجمان، رئيس قسم تحقيق الدخل في ميتا، إن الشركة لا تزال تطور كيفية عمل التسميات للإعلانات وستنشر الإرشادات بحلول الوقت الذي تطرح فيه الأداة عالميًا.

وتخطط الشركة لطرح الأداة في نهاية هذا العام تقريبًا.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تضخ فيه ميتا مليارات الدولارات لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين تحاول إقناع المعلنين بأنه يمكنهم الحصول على قيمة إضافية مقابل أموالهم من خلال أتمتة العمل المتعلق بالجوانب الإبداعية لحملاتهم.

وأعلنت جوجل – عملاقة الإعلانات الرقمية – توسعًا مماثلًا لأدوات إعلانات الذكاء الاصطناعي في شهر فبراير. وقالت جوجل إن الإعلانات المولدة باستخدام أدواتها تصنف باستخدام تقنية العلامات المائية SynthID التي طورها مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي DeepMind.

وباستخدام أداة توليد الصور من ميتا، سيتمكن المعلنون من تحميل صور لمنتجاتهم وتوليد إصدارات أخرى من تلك الصور عن طريق ضبط اتجاه المنتجات أو إظهار الأشخاص الذين يستخدمونها في إعدادات مختلفة.

كما تعمل ميتا أيضًا على توسيع عروض توليد النصوص للعناوين الرئيسية ونقاط البيع الرئيسية، مع إضافة القدرة على تراكب النص على الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً.

وقالت الشركة إنها ستضيف خيارًا في الأشهر المقبلة للمعلنين لإدخال مطالبات نصية يمكن استخدامها لتخصيص أشكال الصور المختلفة.

وكما هو الحال مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي السابقة، فإن الشركة تمنع استخدام المنتجات من المعلنين الذين يديرون حملات في الصناعات المنظمة، مثل السياسة.

وسارع المعلنون إلى تبني أدوات إعلانات الذكاء الاصطناعي التي تضع الحملات تلقائيًا أمام مجموعات مختلفة من المستخدمين.

وقد أعربت بعض العلامات التجارية عن تحفظاتها بخصوص كيفية استخدام شركات التكنولوجيا لأي صور تحملها من أجل تحسين النماذج، وتخوفت من وصول الشعارات أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية إلى الصور التي يولدها الآخرون.