ميتا تختبر النشر المتبادل من إنستاجرام إلى ثردز

تشجع ميتا مستخدمين إضافيين للنشر عبر منصة ثردز المنافسة لمنصة إكس من خلال اختبار طريقة جديدة لتعزيز التفاعل عبر ثردز باستخدام إنستاجرام.

وتوفر شركة التواصل الاجتماعي الآن خيارًا سهلًا للمستخدمين للنشر المتبادل من إنستاجرام إلى ثردز.

وشاهد المستخدمون خيار النشر المتبادل عبر حساباتهم ضمن إنستاجرام، ويمكن للمستخدمين اختيار نشر جميع المنشورات الجديدة تلقائيًا في حساب ثردز.

وأكدت ميتا أنها تجري اختبارًا عالميًا للسماح للمستخدمين بنشر الصور من إنستاجرام إلى ثردز.

ويعني هذا أنه لا يمكنك نشر Reels عبر ثردز تلقائيًا. ونظرًا إلى تحول إنستاجرام إلى الترويج للفيديو، قد تكون منصة ثردز مكانًا جيدًا للترويج لصورك الفوتوغرافية.

وقالت الشركة إن هذه تجربة اختيارية، ويمكنك إيقاف تشغيلها في أي وقت. ويمكن لأولئك الذين يعدون جزءًا من الاختبار تعديل إعدادات النشر المتبادل في تطبيق إنستاجرام.

وعندما ينشر المستخدمون منشوراتهم عبر إنستاجرام بطريقة متكررة، تصبح التسمية التوضيحية نصًا لمنشور ثردز، وتتحول الوسوم إلى نص عادي.

وقد استخدمت ميتا منصاتها الأخرى للترويج لمنصة ثردز بانتظام، ويشمل ذلك فيسبوك وإنستاجرام.

وفي العام الماضي، بدأت بعرض مجموعة من المنشورات المقترحة من ثردز عبر كل من إنستاجرام وفيسبوك.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت شركة التواصل الاجتماعي أيضًا باختبار النشر المتبادل من فيسبوك إلى ثردز.

وبالإضافة إلى اختبار النشر المتبادل، تدير ميتا أيضًا برنامجًا لمكافأة منشئي المحتوى عبر ثردز من أجل تحفيز الحسابات ذات الأعداد الكبيرة من المتابعين للنشر عبر الشبكات الاجتماعية.

وتقدم ميتا مكافآت للمبدعين مقابل المشاركات العالية الأداء عبر ثردز.

وفي الشهر الماضي، تجاوزت ثرزد حاجزًا مهمًا يتمثل في مقدار 150 مليون مستخدم نشط شهريًا، حسبما أشار مارك زوكربيرج في إعلان أرباح الربع الأول من عام 2024.