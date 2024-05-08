مايكروسوفت تغلق عددًا من استوديوهات Bethesda

تغلق مايكروسوفت عددًا من استديوهات ألعاب Bethesda، إذ أعلن رئيس استديوهات إكس بوكس، مات بوتي، في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى الموظفين، إغلاق العديد من استديوهات الألعاب ويشمل ذلك استديو Arkane Austin المطور للعبة Redfall، واستديو Tango Gameworks المطور للعبة Hi-Fi Rush، والمزيد.

ووفقًا للبريد الإلكتروني، فإن سبب عمليات الإغلاق هو إعادة ترتيب أولويات الألعاب والموارد. وترتكز هذه التغييرات على إعطاء الأولوية للألعاب العالية التأثير ومواصلة الاستثمار في مجموعة Bethesda من الألعاب الشائعة.

وتعتزم مايكروسوفت نقل بعض الموظفين في الاستديوهات المتضررة، في حين تغلق الاستديوهات الأخرى بالكامل.

ويقول بوتي إن استديو Arkane Austin المطور للعبة Redfall يغلق أبوابه مع انضمام بعض أعضاء الفريق إلى استديوهات أخرى للعمل في مشاريع عبر Bethesda.

ويعد التحديث السابق للعبة Redfall بمنزلة التحديث الأخير، إذ أنهت مايكروسوفت جميع عمليات التطوير في اللعبة.

ويقول بوتي: “تظل الخوادم متصلة بالإنترنت ليستمتع بها اللاعبون ونقدم عروضًا جيدة للاعبين الذين اشتروا المحتوى القابل للتنزيل Hero”.

كما يغلق استديو Tango Gameworks المطور للعبة Hi-Fi Rush، ولا يبدو أن أيًا من أعضاء الفريق سينضم إلى استديوهات Bethesda الأخرى.

ويقول بوتي: “تظل Hi-Fi Rush متاحة للاعبين عبر المنصات”. وظهرت لعبة Hi-Fi Rush أول مرة عبر PS5 سابقًا بعد حصولها على العديد من الأوسمة والترشيحات للجوائز والثناء النقدي.

وقال آرون جرينبيرج، نائب رئيس تسويق ألعاب إكس بوكس، عبر منصة إكس إن Hi Fi Rush كانت بمنزلة نجاح مبهر لنا بكل المقاييس والتوقعات الرئيسية.

كما تغلق مايكروسوفت استديو Alpha Dog Games المطور للعبة الهاتف المحمول Mighty Doom.

ويقول بوتي: “تنتهي Mighty Doom في تاريخ 7 من أغسطس، مع إيقاف قدرة اللاعبين على إجراء أي عمليات شراء في اللعبة”.

وتنقل مايكروسوفت أيضًا الفريق من Roundhouse Studios إلى ZeniMax Online Studios للعمل على The Elder Scrolls Online.

وفي وقت سابق من هذا العام، سرحت مايكروسوفت ما يصل إلى 1900 موظف عبر استديوهات إكس بوكس وأكتيفيجن بليزارد.

وليس من المعروف عدد الموظفين المتأثرين بعمليات الإغلاق الجديدة، مما يُضاف إلى ما كان بمنزلة نشاط شبه مستمر من عمليات تسريح الموظفين والإغلاقات داخل صناعة ألعاب الفيديو على مدار الأشهر الماضية.